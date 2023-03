Centenário da descoberta do corpo do Faraó egípcio Tutankhamon assinalado com novo museu

O tesouro achado no seu túmulo tornou-se uma das principais atrações do Museu do Cairo ao longo destes cem anos.

Em breve vai estar em lugar de destaque no novo Grande Museu Egípcio localizado junto ao planalto de Gizé.