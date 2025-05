Centenas de boletins para voto postal aguardam eleitores nos Correios de Angola

Na estação central, funcionários ao balcão separam alguns envelopes que vão juntar-se às centenas que estão distribuídas por cestos classificados de A a Z, à espera que os seus destinatários os venham buscar antes de dia 14 de maio, data limite para fazer o levantamento do voto postal.

O voto postal e o voto presencial são as duas modalidades possíveis para os cidadãos portugueses recenseados no estrangeiro exercerem o seu direito de voto, mas para votar presencialmente essa opção teria de ser feita junto da respetiva comissão recenseadora, até à data da marcação da eleição.

A informação sobre as eleições legislativas está disponível no site do consulado português (https://luanda.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/) e os próprios Correios de Angola anunciaram a disponibilização de um serviço especial de atendimento para apoiar o exercício do direito de voto à comunidade portuguesa, estendendo o período de funcionamento de segunda a sábado, entre as 08:00 e as 18:00, e aos domingos até às 12:30.

"Apelamos à adesão massiva dos cidadãos portugueses durante o período compreendido de 10 a 14 de maio de 2025, fase essencial para a recolha e envio dos votos", apelam os correios, orientando os cidadãos que não receberem os seus boletins de voto em casa a dirigirem-se a uma das 21 estações indicadas para proceder à recolha dos mesmos.

Contudo, os portugueses não estão a acorrer de forma massiva, como admitiu à Lusa um funcionário dos correios.

Endereços desatualizados, desconhecimento, sobreposição dos horários de distribuição dos postais com o período laboral ou dificuldades em encontrar a morada são algumas das explicações que avançou para o facto de muitos dos boletins acabarem por ficar armazenados nas 21 estações em todo o país, em vez de chegarem a casa dos destinatários.

Por outro lado, existe também o hábito de "deixar tudo para a última da hora", pelo que, nos próximos dias, poderá haver mais procura, acrescentou o mesmo funcionário, indicando que foram recebidos ate agora cerca de 6.000 boletins.

O portal do eleitor (https://www.portaldoeleitor.pt/pt/acompanharCarta/Pages/default.aspx) disponibiliza também a possibilidade de acompanhar o percurso da carta com o seu boletim de voto remetido pela Administração Eleitoral, através do número de identificação civil e data de nascimento.

Os eleitores recenseados em Angola deverão confirmar se o recenseamento consta dos cadernos eleitorais de Luanda ou de Benguela e confirmar a modalidade de voto atribuída.

Mais de 10,8 milhões de eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro serão chamados a votar nas eleições legislativas marcadas para 18 de maio, onde concorrem 20 forças políticas, para preencher os 230 lugares de deputados da Assembleia da República na próxima legislatura.