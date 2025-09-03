Centenas de economistas incluindo Prémios Nobel apoiam governadora da Fed

Numa Carta Aberta, que já conta com 593 assinaturas, em que expressam a sua solidariedade, os economistas relembram que "uma boa política económica precisa de instituições monetárias credíveis", o que significa "uma Reserva Federal independente".

Com os `nobelizados` Claudia Goldin, Paul Milgrom, Paul Romer e Joseph Stiglitz entre os subscritores, no texto sustenta-se que "as recentes declarações contra a governadora Cook, entre as quais a ameaça de demissão e a afirmação de que foi demitida, foram feitas na base de acusações não provadas".

Em consequência, alertam que "esta abordagem ameaça o princípio fundamental da independência do banco central e mina a confiança em uma das instituições mais importantes dos EUA".

O documento é dirigido à Casa Branca e aos congressistas.

Lisa Cook está desde há duas semanas sob pressão da Casa Branca. Trump já lhe dirigiu uma carta para a informar que ela estava "demitida com efeito imediato".

Cook, nomeada para a Fed por Joe Biden, rapidamente fez saber que iria recorrer aos tribunais, estimando que Trump não tem o poder necessário para a forçar a sair e está a agir de forma anticonstitucional.

A sua eventual saída do cargo permitiria a Trump a nomeação de um fiel, em contexto em que advoga uma baixa da taxa de juro de referência do banco central.

Até agora, Trump tem concentrado os ataques, que incluem insultos, no presidente da Fed, Jerome Powell, cargo para o qual o tinha nomeado durante o seu primeiro mandato.

Com estes ataques, Trump queria que Powell se demitisse, objetivo a que renunciou por enquanto dado o nervosismo que causou nos mercados financeiros, que contam com o banco central para lutar contra a inflação.