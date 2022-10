Centenas de jovens recebem com protestos missão da CEDEAO no Burkina Faso

Os manifestantes cortaram, com as suas motos, algumas das ruas no centro da capital, Ouagadougou. Levavam as bandeiras do Burkina Faso e da Rússia e faixas com mensagens como: "Abaixo a CEDEAO e a França" (ex-metrópole do Burkina Faso), "Viva a Rússia, não à CEDEAO, abaixo a França" ou "CEDEAO - sempre médico após a morte, já chega".

A França apoia o Burkina Faso na luta contra o terrorismo, mas os líderes golpistas insinuaram o seu interesse em novos parceiros, sem especificar, para combater este flagelo, embora mercenários russos tenham substituído tropas francesas há meses no vizinho Mali, que também está a combater grupos islamistas.

Segundo a agência Efe, cerca de 200 jovens reuniram-se perto do aeroporto internacional de Ouagadougougou para aguardar a aterragem da delegação da CEDEAO, chefiada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, que anunciou a sua visita após o golpe de Estado.

"Estamos a lutar há quatro dias. Desde os distritos até ao centro da cidade, temos lutado dia e noite pela nossa independência. E, hoje, a CEDEAO vem forçar as nossas autoridades a aceitar coisas que não nos vão ajudar", disse Madi Kafando, um jovem manifestante.

"Estamos aqui à espera da delegação da CEDEAO, vamos vaiá-los para os fazer compreender que não estamos satisfeitos. Não queremos saber de sanções, já tivemos o pior com o terrorismo nos últimos seis anos", acrescentou Kafando.

Cerca de 400 pessoas protestaram com apitos, chifres e bandeiras na mão no bairro residencial de Ouaga 2000, perto da sala onde decorria a reunião da CEDEAO.

O líder do golpe e o novo homem forte do país, o capitão Ibrahim Traoré, disse através de uma declaração que estava "espantado e arrependido" com a "disseminação de mensagens que apelavam ao boicote desta missão" e avisou que os violadores iriam sofrer "o rigor da lei".

Traoré explicou que a missão "é um contacto com as novas autoridades de transição" e apelou à população a "confiar" e a abster-se de "atos que possam perturbar o bom funcionamento da missão da CEDEAO".

A delegação da CEDEAO é chefiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau e presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO, Suzi Carla Barbosa, que é acompanhada pelo antigo presidente do Níger e mediador da CEDEAO para o Burkina Faso, Mahamadou Issoufou, e pelo presidente da Comissão da CEDEAO, Omar Alieu Touray.

O Burkina Faso sofreu o seu segundo golpe de Estado este ano a 30 de setembro, após o liderado a 24 de janeiro pelo antigo presidente de transição, o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Entre as condições de demissão de Damiba figurava o "cumprimento dos compromissos assumidos" perante a CEDEAO, que prevê um regresso à ordem constitucional, o mais tardar até 01 de julho de 2024.

A tomada do poder pelos militares teve lugar, em ambas as ocasiões, na sequência do descontentamento entre a população e o exército pelos ataques jihadistas que o país sofreu desde abril de 2015, levados a cabo por grupos ligados tanto à Al-Qaida como ao Estado Islâmico, que deslocaram quase dois milhões de pessoas.