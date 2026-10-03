Mundo
Centenas de manifestantes em Madrid contra chumbo das medidas para a Habitação
Estão convocados para este sábado protestos em mais de 50 cidades espanholas. Já na última noite, centenas de manifestantes marcharam, pacificamente, pelo centro de Madrid.
Os protestos surgem depois do Parlamento ter rejeitado medidas governamentais de habitação, incluindo uma proposta de proibia o despejo de inquilinos vulneráveis.
A marcha começou na Puerta del Sol, onde os manifestantes montaram um acampamento a exigir ações contra os despejos e a crise da habitação.
Centenas de jovens estão em tendas na praça central da capital e noutras cidades.
O Sindicato dos Inquilinos de Madrid anunciou entretanto que vão abandonar o acampamento.
A organização quer levar a mobilização aos bairros e concentrar os esforços na preparação de uma eventual greve geral.
Os protestos foram desencadeados pelo despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, na semana passada.
Eleições em hipótese
A marcha começou na Puerta del Sol, onde os manifestantes montaram um acampamento a exigir ações contra os despejos e a crise da habitação.
Centenas de jovens estão em tendas na praça central da capital e noutras cidades.
O Sindicato dos Inquilinos de Madrid anunciou entretanto que vão abandonar o acampamento.
A organização quer levar a mobilização aos bairros e concentrar os esforços na preparação de uma eventual greve geral.
Os protestos foram desencadeados pelo despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, na semana passada.
Eleições em hipótese
O chumbo dos decretos sobre a habitação em Espanha pode levar à antecipação de eleições no país.
A direita independentista e a direita nacional uniram-se para rejeitar a proposta de congelar o preço das redas.