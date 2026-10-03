Centenas de manifestantes em Madrid contra chumbo das medidas para a Habitação

Eleições em hipótese

O chumbo dos decretos sobre a habitação em Espanha pode levar à antecipação de eleições no país.





A direita independentista e a direita nacional uniram-se para rejeitar a proposta de congelar o preço das redas.

Os protestos surgem depois do Parlamento ter rejeitado medidas governamentais de habitação, incluindo uma proposta de proibia o despejo de inquilinos vulneráveis.onde os manifestantes montaram um acampamento a exigir ações contra os despejos e a crise da habitação.Centenas de jovens estão em tendas na praça central da capital e noutras cidades.O Sindicato dos Inquilinos de Madrid anunciou entretanto que vão abandonar o acampamento.Os protestos foram desencadeados pelo despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, na semana passada.