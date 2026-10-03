Centenas de manifestantes em Madrid contra chumbo das medidas para a Habitação

Centenas de manifestantes em Madrid contra chumbo das medidas para a Habitação

Estão convocados para este sábado protestos em mais de 50 cidades espanholas. Já na última noite, centenas de manifestantes marcharam, pacificamente, pelo centro de Madrid.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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Os protestos surgem depois do Parlamento ter rejeitado medidas governamentais de habitação, incluindo uma proposta de proibia o despejo de inquilinos vulneráveis.

A marcha começou na Puerta del Sol, onde os manifestantes montaram um acampamento a exigir ações contra os despejos e a crise da habitação.

Centenas de jovens estão em tendas na praça central da capital e noutras cidades.

O Sindicato dos Inquilinos de Madrid anunciou entretanto que vão abandonar o acampamento.

A organização quer levar a mobilização aos bairros e concentrar os esforços na preparação de uma eventual greve geral.

Os protestos foram desencadeados pelo despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, na semana passada.
Eleições em hipótese
O chumbo dos decretos sobre a habitação em Espanha pode levar à antecipação de eleições no país. 

A direita independentista e a direita nacional uniram-se para rejeitar a proposta de congelar o preço das redas.

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