Centenas de mortos após nova ofensiva israelita em Gaza

Um comunicado oficial israelita indica que nas últimas horas o Exército iniciou atividades terrestres na região de Shujaia - bairro oriental da cidade de Gaza. De acordo com as forças de Israel, a missão pretende o alargamento da zona tampão que o Exército estabeleceu no interior da Faixa de Gaza, ao longo da fronteira com Israel e o Egito.



O mesmo documento refere que no âmbito desta operação os soldados eliminaram efetivos do Hamas e desmantelaram as infraestruturas, incluindo um centro de comando. Segundo o exército israelita, numa publicação nas redes sociais, os alvos eram "terroristas proeminentes que estavam num centro de comando e controlo do Hamas" na cidade.



Israel garante ainda que autorizou a retirada de civis da zona de combate através de canais organizados mas não forneceu mais pormenores. Após uma trégua de dois meses, Israel retomou a ofensiva em Gaza a 18 de março, alegando que a pressão militar era a única forma de obrigar o Hamas a entregar os cerca de sessenta reféns, vivos ou mortos, que ainda mantém no enclave.





"Estamos a dividir a Faixa de Gaza e a aumentar a pressão para que nos devolvam os nossos reféns", disse Netanyahu na quarta-feira.



A nova ofensiva de Israel obrigou milhares de pessoas a deslocarem-se, depois de terem regressado às zonas de residência, durante os meses de trégua.



