Centenas de mulheres detidas na Bielorrússia ao protestar contra Lukachenko

A manifestação nas ruas da capital exigia a saída do presidente Alexander Lukashenko por suspeitas de fraude nas ultimas eleições.



Duas mil mulheres participavam no protesto com bandeiras vermelhas e brancas do movimento de protesto.



As mulheres detidas foram algemadas e levadas à força para carrinhas da polícia de choque.



Entre elas uma activista de 73 anos. Ambulâncias foram chamadas ao local.



A polícia não divulgou ainda o número de detenções feitas.