Centenas de nova-iorquinos homenageam "espírito inquebrável" do povo de Gaza

Um pouco por todo o país, milhares de manifestantes aderiram ao "dia internacional da ação", num protesto intitulado "Levanta-te por Gaza", com o centro dos protestos em Nova Iorque a ser o Washington Square Park, em Manhattan, onde foram erguidas grandes bandeiras palestinianas e vários cartazes a exigir o fim do cerco israelita ao enclave palestiniano.

"Estamos aqui a homenagear o espírito inquebrável do povo de Gaza. Esta ocupação tem de acabar, esta guerra genocida tem de acabar, assim como a cumplicidade norte-americana. Os Estados Unidos continuam a enviar armas para Israel, que são usadas para matar crianças e mulheres inocentes, jornalistas e médicos", disse uma das oradoras do protesto.

"Os palestianos não se vão render, eles resistem a esta limpeza étnica. Hoje Israel está mais isolado do que nunca. Está à vista de todos", acrescentou a jovem ativista, que foi amplamente aplaudida.

"Libertem a Palestina", "Travem a fome em Gaza", "Embargo de armas, já!", "Israel está a bombardear bebés" e "Somos a resistência" eram algumas das frases que se podiam ler nos cartazes erguidos pelos manifestantes.

Debaixo de um forte calor, com a sensação térmica em Manhattan a atingir os 30 graus celsius, os manifestantes recorreram a tambores para marcar o ritmo à medida que entoavam cânticos de apoio ao povo palestiniano.

Na multidão também se podiam ler cartazes de apoio à Flotilha humanitária Global Sumud, que foi esta semana intercetada por Israel, quando se aproximava da costa da Faixa de Gaza para entregar mantimentos.

"Solidariedade para com os ativistas da Flotilha Global Sumud. Libertem os ativistas já e deixem o povo de Gaza viver", apelava um dos manifestantes, com o tradicional lenço palestiniano ao pescoço.

Entre os manifestantes pró-Gaza estavam vários judeus de Nova Iorque, membros da organização "Judeus Unidos Contra o Sionismo".

Durante o protesto gerou-se um breve momento de tensão, quando um pequeno grupo de manifestantes com bandeiras de Israel começou a entoar cânticos de apoio a Telavive.

O protesto assumiu posteriormente o formato de marcha, com os manifestantes a percorrer as ruas de Manhattan enquanto gritavam: "Fim da ocupação, a Palestina será livre", enquanto eram acompanhados por dezenas de agentes da Polícia de Nova Iorque.

Pelo percurso, vários moradores saíram de suas casas para aplaudir o protesto, enquanto outros acusavam os manifestantes de "apoiar o terrorismo".