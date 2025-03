Centenas de pessoas juntaram-se em Seul numa manifestação depois do Presidente interino ter pedido que o país aceite a decisão do Tribunal Constitucional sobre a destituição do Presidente afastado.

A decisão sobre a destituição ou não do Líder da Coreia do Sul deverá ser conhecida nos próximos dias.



Recordo que o Presidente do país foi afastado, em dezembro, devido à imposição da Lei Marcial.



Foi já reforçada a segurança nas imediações do Tribunal Constitucional.