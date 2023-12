Centenas de pessoas retiradas de casa devido a inundações na Austrália

Já a agência France-Presse (AFP) aponta para "mais de 200 pessoas" retiradas no domingo à noite das suas casas naquela região, após as inundações terem cortado estradas e levado crocodilos para as cidades.

O estado de Queensland foi atingido por ventos fortes e chuvas torrenciais na sequência da passagem do ciclone tropical Jasper, tendo sido enviados helicópteros do exército australiano para socorrer os habitantes das zonas inundadas.

Camberra ordenou o envio de 150 militares para ajudar na ajuda de emergência e na evacuação de várias cidades que ficaram isoladas no extremo nordeste do país.

O Governo australiano vai, além disso, enviar helicópteros de emergência para "retirar os residentes isolados", declarou o ministro da Gestão de Emergências, Murray Watt, numa mensagem na rede social X.

Nove pessoas, incluindo um doente de sete anos, refugiaram-se no telhado de um hospital em Wujal Wujal, uma aldeia habitada maioritariamente por aborígenes no extremo nordeste do país.

"Sabemos que estas pessoas estão numa situação desesperada", disse Kiley Hanslow, um responsável local.

A aldeia de 300 habitantes é agora "um mar de água suja e lama", acrescentou.

Os crocodilos, levados pelas águas das cheias, também foram avistados em Wujal Wujal e em várias cidades vizinhas.

Cairns, cidade de 150 mil habitantes, foi quase cercada pela água, que chegou às principais autoestradas que conduzem a este importante centro turístico próximo da Grande Barreira de Coral da Austrália e submergiu o aeroporto.

"Este nível de precipitação não tem precedentes", declarou o líder do governo do estado de Queensland, Steven Miles, à imprensa.

"Utilizámos literalmente todos os barcos que pudemos encontrar em Cairns para retirar as pessoas que não puderam sair sozinhas", acrescentou.