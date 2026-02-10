Centenas de portugueses estão a regressar aos Açores vindos dos EUA

O número de deportados que tem chegado aos Açores, provenientes dos EUA é inferior ao previsto há um ano pelo Governo Regional.Em entrevista ao programa, da RTP Internacional, o Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão revelou queo arquipélago recebeu 32 deportados em 2025, sendo 18 do Canadá e 14 dos Estados Unidos.Paulo Estevão considera que o número está muito abaixo do previsto há um ano pelo Governo Regional quando criou um plano de contingência para receber os portugueses deportados na sequência da eleição de Donald Trump e lembra que, em 1999, os deportados ascenderam aos 90 indivíduos.Mas para além dos deportados há os que estão a chegar aos Açores provenientes dos EUA de forma voluntária e, sem possibilidade de ter números concretos, Paulo Estevão socorre-se às inscrições nas escolas para fazer esse cálculo. Segundo o governante, em 2025, foram inscritos nas escolas açorianas 117 crianças com nacionalidade norte americana.Mas para além destes há outros que, tendo nacionalidade portuguesa, escapam às estatísticas. Paulo Estevão garante que, no âmbito do plano de contingência criado, quem regressa tem apoio ao nível da saúde, das escolas, do trabalho e da segurança social.Paulo Estevão lembra que os Açores tem falta de mão-de-obra e garante que quem regressar é bem-vindo.O Secretário Regional revelou ainda à RTP Internacional que tem a garantia do Governo Central que o programa Voltar que vai substituir o programa Regressar e que prevê incentivos fiscais para quem optar por voltar a Portugal, vai passar a incluir os regressos aos Açores, ao contrário do que se passa atualmente em que só beneficia dos apoios deste programa quem regressar para Portugal Continental.