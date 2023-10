Centenas de separatistas catalães manifestaram-se para assinalar referendo da independência

Os manifestantes pediram um Referendo e a Amnistia para políticos e ativistas catalães envolvidos na campanha de independência de 2017.



O protesto foi realizado, de forma simbólica, no exterior de uma antiga prisão de Barcelona, numa altura em que Pedro Sanchez se prepara para lançar a candidatura no Parlamento Nacional para obter o apoio dos legisladores.



Pedro Sánchez precisa dos 14 votos dos 2 partidos separatistas da Catalunha, incluindo os 7 lugares do Juntos pela Catalunha, o partido do Líder Independentista de Carles Puigdemont que está exilado na Bélgica.



Em troca de apoio, os partidos catalães exigem que Pedro Sánchez concorde em estabelecer as bases para a independência e declare Amnistia para mais de Mil políticos e ativistas envolvidos na tentativa de divisão em Espanha.



O Rei Filipe VI volta a ouvir os partidos esta segunda-feira.