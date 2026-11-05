Central nuclear espanhola de Almaraz reporta paragem de reator

Segundo o operador da instalação, a Unidade I encontra-se "com todos os parâmetros estáveis", estando a equipa técnica da central "a realizar as verificações necessárias para proceder à sua reativação".





A causa do sucedido foi a atuação de um sistema de proteção elétrica do transformador principal, facto que se encontra, neste momento, em investigação, noticiou hoje a agência Efe.





A operadora assegura que os sistemas de segurança atuaram conforme previsto no projeto da instalação, e que a unidade encontra-se parada de forma segura.





O operador da central está a realizar as verificações necessárias para confirmar a integridade dos equipamentos envolvidos.





Com base na informação disponível até agora, o evento está classificado como nível 0 na Escala Internacional de Eventos Nucleares e Radiológicos (INES).





Esta notificação ao CSN foi realizada seguindo o procedimento estabelecido e as orientações em vigor.





Além disso, foi salientado que o incidente não teve impacto nos trabalhadores da instalação, no público ou no ambiente.





A Unidade II está a operar normalmente, a 100% da sua potência.





O CSN confirmou hoje que a "paragem automática" de um dos reatores da central de Almaraz, ocorrida "enquanto a central operava em potência máxima", foi provocada pela paragem da turbina principal, devido à "atuação de um sistema de proteção do alternador".





A paragem não teve "impacto na segurança da instalação, das pessoas ou do ambiente", segundo o comunicado do CSN.





O organismo esclareceu, ainda, que a causa da ocorrência foi a atuação de uma proteção elétrica do transformador principal, facto que se encontra, neste momento, sob investigação.





Em agosto, o ministério espanhol da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico (MITECO) renovou até junho de 2030 a licença de operação das Unidades I e II da Central Nuclear de Almaraz.





A decisão encerrou um processo que teve início oficialmente em outubro de 2025, quando os três proprietários da central - Iberdrola, Endesa e Naturgy - concordaram em pedir formalmente a prorrogação.





O encerramento gradual dos dois reatores estava inicialmente previsto para 01 de novembro de 2027, para a Unidade I, e 31 de outubro de 2028, para a Unidade II, em conformidade com o protocolo estabelecido pelas empresas de energia.