Centro de Moçambique em alerta face a risco de inundações

Em comunicado, a Administração Regional de Águas (ARA) do Centro refere esta quinta-feira que as bacias hidrográficas daquela região de Moçambique têm registado, nos últimos dias, ocorrência de chuvas "fortes a muito fortes", levando à contínua subida dos níveis de água com destaque para as regiões do baixo Búzi e Alto Pinguè.

"Tomando em conta a situação hidrológica prevalecente e associada às previsões de ocorrência contínua de chuvas moderadas, sendo localmente fortes, para as próximas 48 horas, prevê-se subida dos níveis de água, que poderá resultar em inundações localizadas e, consequentemente, impactos nas vias de acesso, infraestruturas e campos agrícolas", situação que deverá afetar várias bacias hidrográficas das províncias de Sofala, Manica e de Quelimane.

Face à situação, a ARA Centro refere que "reitera o apelo a todas as entidades públicas e privadas, as autoridades locais, aos agentes económicos e ao público em geral para tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e evitar a travessia dos rios".

"Recomenda-se ainda acompanhamento pontual permanente da informação hidrológica disseminada pela ARA Centro e outras entidades competentes através de boletins hidrológicos diários ou avisos", lê-se no aviso.