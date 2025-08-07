Centro de saúde moçambicano usa lanternas há cinco anos face à falta de energia

"Não temos energia, não temos corrente na unidade sanitária, (...) levamos [os] nossos telefones para iluminar", disse à comunicação social Luísa Francisco, diretora do centro de saúde.

Segundo a responsável, passaram já cinco anos desde a avaria de um painel solar instalado no centro de saúde, onde também não conseguem acesso à rede de telemóvel. A situação tem criado dificuldades no atendimento aos pacientes, principalmente na assistência durante partos noturnos.

"Aqui no centro de saúde não temos iluminação. Tem um sistema de painéis solares, mas está avariado há bastante tempo. Já reportámos para as pessoas competentes, já fizemos o nosso relatório (...). Por enquanto as parteiras assistem as mães com lanternas [nos] partos noturnos", disse aos jornalistas Raulito Cumbucane, chefe da localidade de Mussangadze.

A diretora do Centro de Saúde da localidade pede a intervenção das autoridades moçambicanas, alertando também para o risco de ataques por animais durante a deslocação para outros centros de saúde locais, em caso de necessidade.

"Nós estamos a pedir (...) para pôr energia no centro de saúde de Mussangadze e pôr rede. Nós estamos a precisar porque daqui para [outra localidade], com esses animais que estão aqui, não é fácil", referiu Luísa Francisco.

Mussangadze, localizado no distrito de Macossa, tem cerca de 3.421 habitantes, segundo dadosde 2022 do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Moçambique, consultados pela Lusa.

Moçambique tem um total de 1.778 unidades de saúde, 107 das quais são postos de saúde, três são hospitais especializados, quatro hospitais centrais, sete são gerais, sete provinciais, 22 rurais e 47 distritais, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde.