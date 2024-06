Centro-esquerda à frente mas extrema-direita dispara nos Países Baixos

Nos Países Baixos, o primeiro Estado-membro da União Europeia (UE) a votar, na quinta-feira passada, a lista liderada por Frans Timmermans conseguiu eleger oito eurodeputados (quatro para o grupo dos Socialistas e Democratas e quatro para os Verdes), com 21,60% dos votos, mais um que o Partido para a Liberdade (PVV), de Geert Wilders, que venceu as legislativas há seis meses.

Wilders, cujo partido pertence ao grupo de extrema-direita Identidade e Democracia (ID), dispara assim a sua representação no hemiciclo europeu, onde tinha neste mandato um lugar, ao alcançar 17,7% dos votos.

Em terceiro lugar, o Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD), do primeiro-ministro cessante, Mark Rutte, membro do grupo dos Liberais (Renovar a Europa), teve 11,60% dos votos e quatro eleitos.

A taxa de participação foi de 46,6%.

No total, cerca de 361 milhões de eleitores dos 27 países da UE foram chamados a escolher a composição do próximo Parlamento Europeu (PE), elegendo 720 eurodeputados, mais 15 que na legislatura anterior. A Portugal cabem 21 lugares no hemiciclo.