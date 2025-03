Centro europeu alerta para aumento de 10% de casos de tuberculose infantil

Em comunicado, o ECDC e a delegação europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS) salientaram o "aumento preocupante" da tuberculose em idade pediátrica, que representou 4,3% do total de casos da doença registados nos países da União Europeia e do Espaço Económico Europeu (UE/EEE) em 2023.

"O aumento da tuberculose entre as crianças mostra que a transmissão na região europeia ainda está em curso, sendo necessárias medidas imediatas de saúde pública para controlar e reduzir a crescente carga" da doença, adiantaram as duas entidades.

As conclusões do relatório de vigilância de 2025 destaca a carga crescente da doença em populações mais jovens, verificando-se um aumento de mais 650 casos entre 2022 e 2023.

O ECDC e a OMS manifestaram ainda uma "grande preocupação" pelo facto de em uma em cada cinco crianças não existir informação sobre se o seu tratamento foi concluído, uma incerteza que pode resultar no aparecimento de tuberculose resistente aos medicamentos e novas transmissões.

Os dados mais recentes do relatório de 2025 indicam também que, embora a região europeia esteja a recuperar do impacto da crise da covid-19, os efeitos da pandemia continuam a fazer-se sentir nos testes, prevenção, diagnóstico e tratamento da tuberculose.

Na região europeia da OMS - que abrange a Europa e a Ásia Central - foram notificados mais de 172 mil novos e recorrentes casos de tuberculose em 2023, enquanto na UE/EEE foram diagnosticadas quase 37.000 pessoas com a doença, um aumento em relação às 35.000 notificadas no ano anterior.

As duas organizações realçaram ser preocupante que a tuberculose multirresistente continue a ser um desafio significativo na região europeia da OMS, com taxas de sucesso do tratamento para os doentes "muito aquém das expectativas".

Portugal registou 1.584 casos de tuberculose em 2023, mantendo a taxa de notificação nos 14,9 casos por 100 mil habitantes, com as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte a apresentarem as maiores incidências.

Os dados, que constam do relatório de vigilância e monitorização da tuberculose em Portugal da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no Dia Mundial da Tuberculose, indicam que dos 1.584 casos de tuberculose notificados, 1.461 foram novos casos e 123 retratamentos.

A tuberculose é uma doença infecciosa que se transmite maioritariamente por via inalatória, ou seja, pela inalação de gotículas expelidas pela pessoa doente quando tosse, fala ou espirra.