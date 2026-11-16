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Centros de dados de IA são um "grande perigo" ambiental, avisa ONU
No lançamento de uma iniciativa para regulamentar o desenvolvimento da inteligência artificial na COP31, na Turquia, Simon Stiell alertou para os riscos ambientais da sua utilização. Tem "potencial", mas é um "grande perigo" para o consumo mundial de água e energia, avisou o responsável da ONU para o Clima.
“A IA e outras tecnologias de ponta são uma faca de dois gumes”, sublinhou, na cidade de Antália.
O consumo de eletricidade pelos centros de dados pode duplicar até 2030, entrando para a sexta posição de maiores consumidores a nível mundial, que considera apenas países, indica um estudo da Universidade de Harvard. Em 2025, atingiram os 448 terawatts-hora (TWh).
Só nos Estados Unidos, alguns centros de dados representam cerca de dois por cento do consumo de eletricidade de todo o país e o equivalente ao consumo dos estados do Indiana, Michigan e Tennessee, formando uma pegada de carbono correspondente à de um pequeno país europeu num ano.
Em pouco mais de três anos, o consumo excessivo de água constituirá outro perigo que ameaça a população mundial. Em causa estará o consumo equivalente às necessidades básicas anuais de toda a África Subsariana, por parte destes centros
Por ocasião da COP31, a Turquia lançou uma iniciativa que procura contrariar esta tendência e tornar a inteligência artificial numa solução para os desafios climáticos. O projeto foi, no entanto, apoiado apenas por dez países e encarado com ceticismo por parte das organizações ambientais.
Criticam as “promessas vagas” que “correm o risco de conferir uma aparência ecológica aos gigantes da tecnologia sem os obrigar a enfrentar os verdadeiros impactos climáticos das suas infraestruturas”, apontou a Beyond Fossil Fuels.A empresa de fabrico de chips, Nvidia, a OpenAI e a Anthropic não fazem parte dos 80 signatários da iniciativa. “Não podemos pedir aos cidadãos que aceitem contas mais elevadas, mais poluição e maiores desigualdades em troca de promessas de um futuro melhor”, afirmou Simon Stiell.
“Os dirigentes empresariais têm de assumir as suas responsabilidades e alinhar as suas estratégias comerciais e planos de investimento com os objetivos climáticos acordados a nível mundial” prosseguiu.
De acordo com a ministra, os projetos terão de ter uma declaração de impacto ambiental positiva. Não será necessário que as empresas produzam energia, mas que usem energia renovável.
O consumo de eletricidade pelos centros de dados pode duplicar até 2030, entrando para a sexta posição de maiores consumidores a nível mundial, que considera apenas países, indica um estudo da Universidade de Harvard. Em 2025, atingiram os 448 terawatts-hora (TWh).
Só nos Estados Unidos, alguns centros de dados representam cerca de dois por cento do consumo de eletricidade de todo o país e o equivalente ao consumo dos estados do Indiana, Michigan e Tennessee, formando uma pegada de carbono correspondente à de um pequeno país europeu num ano.
Em pouco mais de três anos, o consumo excessivo de água constituirá outro perigo que ameaça a população mundial. Em causa estará o consumo equivalente às necessidades básicas anuais de toda a África Subsariana, por parte destes centros
Por ocasião da COP31, a Turquia lançou uma iniciativa que procura contrariar esta tendência e tornar a inteligência artificial numa solução para os desafios climáticos. O projeto foi, no entanto, apoiado apenas por dez países e encarado com ceticismo por parte das organizações ambientais.
Criticam as “promessas vagas” que “correm o risco de conferir uma aparência ecológica aos gigantes da tecnologia sem os obrigar a enfrentar os verdadeiros impactos climáticos das suas infraestruturas”, apontou a Beyond Fossil Fuels.A empresa de fabrico de chips, Nvidia, a OpenAI e a Anthropic não fazem parte dos 80 signatários da iniciativa. “Não podemos pedir aos cidadãos que aceitem contas mais elevadas, mais poluição e maiores desigualdades em troca de promessas de um futuro melhor”, afirmou Simon Stiell.
“Os dirigentes empresariais têm de assumir as suas responsabilidades e alinhar as suas estratégias comerciais e planos de investimento com os objetivos climáticos acordados a nível mundial” prosseguiu.
Outro estudo da UNESCO divulgado nesta Conferência sobre Mudanças Climáticas revelou a falta de fiabilidade dos modelos de inteligência artificial para conceder informações sobre o clima, sempre que questionados por um utilizador.
No caso de Portugal, deverá ser aprovada, em breve, legislação relativa à instalação de centros de dados, revelou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no início deste mês.
De acordo com a ministra, os projetos terão de ter uma declaração de impacto ambiental positiva. Não será necessário que as empresas produzam energia, mas que usem energia renovável.