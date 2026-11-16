A empresa de fabrico de chips, Nvidia, a OpenAI e a Anthropic não fazem parte dos 80 signatários da iniciativa.





Outro estudo da UNESCO divulgado nesta Conferência sobre Mudanças Climáticas revelou a falta de fiabilidade dos modelos de inteligência artificial para conceder informações sobre o clima, sempre que questionados por um utilizador.





No caso de Portugal, deverá ser aprovada, em breve, legislação relativa à instalação de centros de dados, revelou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no início deste mês.

, sublinhou, na cidade de Antália.O consumo de eletricidade pelos centros de dados pode duplicar até 2030, entrando para a sexta posição de maiores consumidores a nível mundial, que considera apenas países, indica um estudo da Universidade de Harvard. Em 2025, atingiram os 448 terawatts-hora (TWh).Só nos Estados Unidos, alguns centros de dados, formando uma pegada de carbono correspondente à de um pequeno país europeu num ano.Em pouco mais de três anos, o consumo excessivo de água constituirá outro perigo que ameaça a população mundial. Em causa estará o, por parte destes centrosPor ocasião da COP31, a Turquia lançou uma iniciativa que procura contrariar esta tendência e tornar a inteligência artificial numa solução para os desafios climáticos. O projeto foi, no entanto, apoiado apenas por dez países e encarado com ceticismo por parte das organizações ambientais.Criticam as “promessas vagas” que, apontou a“Não podemos pedir aos cidadãos que aceitem contas mais elevadas, mais poluição e maiores desigualdades em troca de promessas de um futuro melhor”, afirmou Simon Stiell.“Os dirigentes empresariaise alinhar as suas estratégias comerciais e planos de investimento com os objetivos climáticos acordados a nível mundial” prosseguiu.De acordo com a ministra, os projetos terão de ter uma declaração de impacto ambiental positiva. Não será necessário que as empresas produzam energia, mas que usem energia renovável.