CEO da Google alerta para "irracionalidade" no investimento em Inteligência Artificial
Sundar Pichai, CEO da Alphabet, empresa-mãe da Google, alerta, em entrevista à BBC, para uma certa "irracionalidade" no atual "boom" da Inteligência Artificial (IA) e avisou que "nenhuma empresa estará imune" se a "bolha" da rebentar.
Em entrevista exclusiva à BBC, Sundar Pichai afirmou que, embora o crescimento do investimento na IA tenha sido um “momento extraordinário”, existe uma certa “irracionalidade” no atual boom da IA.
Recordando os comentários feitos pelo presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, Alan Greenspan, em 1996, que alertou para a “exuberância irracional” no mercado durante o boom da Internet e muito antes do seu colapso em 2000, Pichai disse que setor pode “exagerar” em ciclos de investimento como este.
"Podemos olhar para a Internet agora. Claramente houve muito investimento excessivo, mas nenhum de nós questionaria se a Internet foi realmente revolucionária", declarou.
“Eu antecipo que com a IA seja igual. Acho que ela é racional, mas também apresenta elementos de irracionalidade em momentos como este”, explicou. As declarações foram feitas numa altura em que existem receios em Silicon Valley de uma bolha, uma vez que o valor das empresas de tecnologia de IA disparou nos últimos meses e o investimento neste setor tem disparado.
Sundar Pichai alertou que “nenhuma empresa ficará imune” se esta bolha rebentar, nem mesmo a Google. "Acho que nenhuma empresa ficará imune, inclusive a nossa", disse.
A entrevista surge num momento em que o escrutínio sobre o estado do mercado de IA nunca foi tão intenso.
"Sensação de inquietação em relação à IA"
Na segunda-feira, a bolsa de Wall Street fechou em baixa abalada pelos níveis elevados de valorização das principais empresas de tecnologia e inteligência artificial.
"Há atualmente uma sensação de inquietação em relação à IA" em Wall Street, e os investidores questionam-se se "o mercado foi longe demais", destacou Dave Grecsek, da Aspiriant, à agência France-Presse (AFP).
Aguns participantes do mercado temem cada vez mais que certas avaliações tenham subido demasiado depressa e para níveis demasiado elevados. Para além disso, a feroz competição pelo desenvolvimento da IA generativa levou os gigantes do setor a aumentar drasticamente os seus investimentos de capital, na ordem das dezenas, até mesmo centenas, de milhares de milhões de dólares.
A Alphabet, por seu turno, esteve em alta (+3,11%, para 285,02 dólares) após o anúncio, na sexta-feira, de um investimento de aproximadamente quatro mil milhões de dólares (3,45 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) por parte do conglomerado Berkshire Hathaway.
O valor das ações da dona da Google duplicaram de valor em sete meses, à medida que os mercados se tornaram mais confiantes na capacidade da gigante tecnológica de se defender da ameaça da OpenAI, proprietária do ChatGPT.
Não se deve "confiar cegamente" na IA
Durante a entrevista à BBC, Sundar Pichai disse que a inteligência artificial é “a tecnologia mais profunda” em que a humanidade já trabalhou e avisou que irá afetar o trabalho como o conhecemos.
"Teremos de lidar com as perturbações sociais", disse, acrescentando que isso também "criará novas oportunidades".
"A IA vai evoluir e transformar certos empregos, e as pessoas precisarão de se adaptar", reiterou, afirmando que aqueles que se adaptarem à IA "vão sair-se melhor".
"Não importa se queres ser professor ou médico. Todas essas profissões continuarão a existir, mas as pessoas que se destacarão em cada uma delas serão aquelas que aprenderem a usar essas ferramentas”, declarou.
Ao mesmo tempo, o CEO da Alphabet alertou que as pessoas não devem “confiar cegamente” em tudo o que as ferramentas de IA lhes dizem.
Pichai afirmou que os modelos da IA são “propensos a erros” e pediu que as pessoas os utilizem em conjunto com outras ferramentas.
"É por isso que as pessoas também usam a busca do Google, e nós temos outros produtos que são mais focados em fornecer informações precisas", explicou.
