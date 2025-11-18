CEO da Google alerta para "irracionalidade" no investimento em Inteligência Artificial

As declarações foram feitas numa altura em que existem receios em Silicon Valley de uma bolha, uma vez que o valor das empresas de tecnologia de IA disparou nos últimos meses e o investimento neste setor tem disparado.

"Sensação de inquietação em relação à IA"

Não se deve "confiar cegamente" na IA

Recordando os comentários feitos pelo presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, Alan Greenspan, em 1996, que alertou para a “exuberância irracional” no mercado durante oda Internet e muito antes do seu colapso em 2000, Pichai disse que setor pode “exagerar” em ciclos de investimento como este."Podemos olhar para a Internet agora. Claramente houve muito investimento excessivo, mas nenhum de nós questionaria se a Internet foi realmente revolucionária", declarou.Sundar Pichai alertou que “nenhuma empresa ficará imune” se esta bolha rebentar, nem mesmo a Google.A entrevista surge num momento em que o escrutínio sobre o estado do mercado de IA nunca foi tão intenso.Na segunda-feira, a bolsa de Wall Street fechou em baixa abalada pelos níveis elevados de valorização das principais empresas de tecnologia e inteligência artificial.Aguns participantes do mercado temem cada vez mais que certas avaliações tenham subido demasiado depressa e para níveis demasiado elevados.A Alphabet, por seu turno, esteve em alta (+3,11%, para 285,02 dólares) após o anúncio, na sexta-feira, de um investimento de aproximadamente quatro mil milhões de dólares (3,45 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) por parte do conglomerado Berkshire Hathaway.Durante a entrevista à BBC, Sundar Pichai disse que a inteligência artificial é “a tecnologia mais profunda” em que a humanidade já trabalhou e avisou que irá afetar o trabalho como o conhecemos."Teremos de lidar com as perturbações sociais", disse, acrescentando que isso também "criará novas oportunidades"."Não importa se queres ser professor ou médico. Todas essas profissões continuarão a existir, mas as pessoas que se destacarão em cada uma delas serão aquelas que aprenderem a usar essas ferramentas”, declarou.Pichai afirmou que os modelos da IA são “propensos a erros” e pediu que as pessoas os utilizem em conjunto com outras ferramentas."É por isso que as pessoas também usam a busca do Google, e nós temos outros produtos que são mais focados em fornecer informações precisas", explicou.