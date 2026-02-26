CEO do Fórum Económico Mundial demite-se após investigação sobre ligações a Jeffrey Epstein

Brende, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega e líder do WEF desde 2017, afirmou que a decisão visa evitar “distrações” para a instituição, que realiza anualmente o seu encontro em Davos, na Suiça.



A sua saída ocorre apenas um mês depois da mais recente reunião anual do fórum, em Davos. “Após uma cuidadosa reflexão, decidi renunciar ao cargo de Presidente e CEO do Fórum Económico Mundial. O meu tempo aqui, ao longo de oito anos e meio, foi profundamente gratificante”, declarou Brende em comunicado, citado pelo jornal britânico The Guardian.



O ex-ministro sublinhou os marcos alcançados durante a sua gestão e terminou com um agradecimento à equipa. “Sou grato pela incrível colaboração com meus colegas, parceiros e membros, e acredito que agora é o momento certo para o Fórum continuar seu importante trabalho sem distrações.”



Após as revelações da Justiça dos Estados Unidos, Brende reconheceu ter participado em três jantares com Epstein entre 2018 e 2019, e ter mantido comunicações com ele via e-mail e mensagem de texto Brende havia negado, em novembro de 2025, conhecer Epstein, acabando por alterar o seu discurso mais tarde, referindo que se encontraram apenas em três jantares ao longo de dois anos.



Contudo, o ex-ministro afirmou que estava “completamente alheio” às atividades criminosas de Epstein e que se arrepende de não o ter investigado de forma mais aprofundada.



Os copresidentes do Fórum Económico Mundial, Andre Hoffmann e Larry Fink, agradeceram a Brende pelas suas “contribuições significativas” e afirmaram que respeitavam a sua decisão, segundo a BBC.



Alois Zwinggi será o novo presidente e CEO interino enquanto o conselho administrativo da organização decide quem será o sucessor permanente.