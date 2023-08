Cerca de 40 explosões registadas por hora no vulcão equatoriano Sangay

Um total de 943 explosões foram registadas pela rede de sismógrafos que monitoriza o comportamento do vulcão, o que representa uma média de 39,3 por hora, de acordo com o Instituto Geofísico (IG) da Escola Politécnica Nacional.

A atividade superficial e interna desta montanha é descrita como elevada pelo IG, que também relatou a saída de material incandescente da cratera Sangay.

Na tarde de hoje, a Secretaria de Gestão de Riscos (SGR) reportou a ligeira queda de cinzas expelidas pelo Sangay na freguesia de Cebadas, concelho de Guamote, recordou o IG.

Da mesma forma, indicou que foi possível observar a emissão de colunas de gases e cinzas, como nuvens, que se elevaram entre 500 e 2.800 metros acima do nível do cume e que, por efeito do vento, têm tomado a direção norte e noroeste do maciço.

Além disso, as câmaras de vigilância IG instaladas em torno do vulcão conseguiram captar a descida de material incandescente pelas encostas, desde a cratera até mais de mil metros abaixo do cume.

O Sangay, de 5.230 metros de altura acima do nível do mar, está localizado na província amazónica de Morona Santiago (sudeste), vizinha de Chimborazo.

Outro dos vulcões ativos do Equador, El Reventador, registou hoje uma atividade moderada com 17 explosões, 21 sismos ligeiros de "longa duração" (devido ao movimento interno de fluidos) e oito episódios de tremor (devido a emissão de gases e cinzas).

O El Reventador, de 3.560 metros de altitude, localiza-se na província amazónica de Sucumbíos, no noroeste da Amazónia equatoriana, e a cerca de 90 quilómetros a este de Quito.

O IG também divulgou um relatório sobre a situação de Cotopaxi, vulcão nevado localizado na província andina de mesmo nome e a cerca de 45 quilómetros o sul de Quito, cuja atividade registou uma notável diminuição nas últimas semanas.

Segundo o IG, nas últimas 24 horas ocorreram 45 sismos ligeiros de "longa duração" e dois episódios de tremores devido à emissão de gases e vapor de água.

O Cotopaxi, 5.897 metros acima do nível do mar, está localizado no braço oriental da cordilheira andina equatoriana e é considerado um dos vulcões mais perigosos devido ao seu estilo eruptivo, entre outros fatores, pelos quais o IG mantém uma monitorização atenta do seu comportamento.