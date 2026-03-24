Mundo
Cerca de 5% das receitas mundiais são perdidas em atos de corrupção e fraude
São crimes que estão em crescimento, infiltrando governos e economias. São estas algumas das conclusões do Relatório da OCDE sobre o combate à corrupção.
Sobre Portugal, os peritos da Organização para a Cooperação e desenvolvimento económico concluem que não é um dos piores casos, mas está longe de ser um país líder de integridade.Trata-se de um relatório com dados de 2025 que é apresentado esta manhã em Paris e a que a correspondente da Antena 1 leu em primeira mão.