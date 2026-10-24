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Cerca de 70 mil polícias mobilizados para protestos em França
França prepara-se para um novo dia de protestos com mais de 70 mil polícias e militares mobilizados em todo o país.
Há manifestações em várias cidades. Paris, Marselha e Lyon merecem maior atenção policial.
Os comerciantes colocaram proteções nas montras e nas portas dos estabelecimentos. Vários museus da capital estão encerrados e concertos e outros espetáculos foram cancelados.
O Governo francês procura evitar a repetição de episódios de violência e vandalismo como os registados durante as manifestações do fim de semana passado.
As atenções estão também centradas em Orleães, onde decorre o congresso do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen.
Mais de 20 mil manifestantes de 50 grupos de esquerda e extrema esquerda juntaram-se numa manifestação na cidade.