Cerca de 70 mil polícias mobilizados para protestos em França

As autoridades reforçaram a segurança e estão preparadas para novos confrontos.



Há manifestações em várias cidades. Paris, Marselha e Lyon merecem maior atenção policial.



Os comerciantes colocaram proteções nas montras e nas portas dos estabelecimentos. Vários museus da capital estão encerrados e concertos e outros espetáculos foram cancelados.



O Governo francês procura evitar a repetição de episódios de violência e vandalismo como os registados durante as manifestações do fim de semana passado.



As atenções estão também centradas em Orleães, onde decorre o congresso do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen.



Mais de 20 mil manifestantes de 50 grupos de esquerda e extrema esquerda juntaram-se numa manifestação na cidade.