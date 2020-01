Cerveja mata quatro pessoas no Brasil

No Brasil, o tribunal ordenou o fecho da Backer, a maior fábrica de cerveja artesanal do país. Quatro pessoas morreram depois de terem bebido uma das seis marcas do grupo. Terão sido usadas substâncias altamente tóxicas no processo de fabrico das bebidas. A reportagem é do correspondente da RTP no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra com imagem de André Veloso.