Cessar-fogo é a "necessária redução de tensões" no Médio Oriente

Após o ultimato de Trump ao Irão, no qual ameaçou “acabar com uma civilização inteira”, dezenas de democratas pediram a destituição de Trump e antigos aliados do movimento MAGA, que se tornaram críticos, reprovaram as ameaças do presidente, clasificando-a como "malignas" e provas de "loucura".

UE saúda “redução das tensões”

O Governo português já reagiu ao acordo de cessar-fogo e de abertura do estreito de Ormuz. Numa mensagem publicada na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português agradeceu a mediação do Paquistão, assim como "os esforços de todos os seus parceiros nas negociações".





"Este é um primeiro passo determinante para um solução diplomática duradoura e sustentável do conflito. Portugal apoiou e apoia com todo o empenho este caminho diplomático, como deixou claro nos contactos dos dois últimos dias com os Ministros dos Negócios Estrangeiros do Paquistão e do Egito".







O Governo português saúda o acordo de cessar-fogo e de abertura do estreito de Ormuz alcançado pelos Estados Unidos e Irão. Portugal agradece a mediação do Paquistão e, bem assim, os esforços de todos os seus parceiros nas negociações.



Este é um primeiro passo determinante para… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) April 8, 2026



A presidente da Comissão Europeia aproveitou ainda para agradecer ao Paquistão pela mediação e considerou ser “fundamental que as negociações para uma solução duradoura para este conflito continuem”.





I welcome the two-week ceasefire agreed by the United States and Iran last night.



We thank Pakistan for its mediation.



The aim now is to negotiate a lasting end to the war. We are in close coordination with our partners on this matter. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 8, 2026







O Executivo alemão "apoia os esforços diplomáticos", e irá manter contacto próximo com os Estados Unidos e outros parceiros internacionais, além de continuar disponível para contribuir "de forma adequada" para a livre navegação no Estreito de Ormuz.





O presidente francês qualificou como "uma coisa muito boa" o anúncio do cessar-fogo no Irão, apelando ao pleno respeito "nos próximos dias e semanas" e pedindo que inclua "plenamente" o Líbano.



"Esperamos, nos próximos dias e semanas, que possa ser plenamente respeitado em toda a região e permita que se realizem negociações que, tal como a França defende desde 2018, permitam resolver de forma duradoura as questões nucleares, balísticas e regionais relacionadas com o Irão", afirmou Emmanuel Macron no início de um Conselho de Defesa na terça-feira.



"O nosso desejo é garantir que o cessar-fogo inclua plenamente o Líbano" a longo prazo, acrescentou.



Starmer saúda cessar-fogo

O primeiro-ministro britânico manifestou também satisfação com o cessar-fogo.



"Congratulo-me com o acordo de cessar-fogo alcançado ontem [terça-feira] à noite, que proporcionará um momento de alívio à região e ao mundo", escreveu Keir Starmer na rede social X, antes de viajar para a região do Golfo Pérsico para avaliar os esforços diplomáticos com vista a manter a trégua.



"Juntamente com os nossos parceiros, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar e manter este cessar-fogo, transformá-lo num acordo duradouro e reabrir o Estreito de Ormuz", acrescentou.



De acordo com Downing Street, Starmer viaja esta quarta-feira mesmo para o Golfo, para comunicar aos líderes dos países da região o compromisso do Reino Unido com um alívio das tensões e abordar "esforços práticos" que permitam restabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo consumido a nível global.



Além disso, o primeiro-ministro britânico vai visitar o pessoal militar que se encontra na região do Golfo Pérsico para agradecer-lhes os serviços ao país.







O Irão e os Estados Unidos acordaram esta quarta-feira (terça-feira, em Washington) um cessar-fogo de duas semanas, e na próxima sexta-feira começarão a negociar em Islamabad um acordo de paz.





C/agências

A cerca de 90 minutos de terminar o prazo que Donald Trump tinha estabelecido, o presidente norte-americano anunciou que iria “suspender os bombardeamentos e ataques ao Irão por um período de duas semanas”, tendo chegado a acordo com Teerão para a abertura do Estreito de Ormuz.O líder democrata no Senado Chuck Schumer foi dos primeiros a reagir, admitindo ter ficadoAlexandria Ocasio-Cortez, congressista progressista de Nova Iorque, considerou que este acordo de duas semanas "não muda nada".“O presidente ameaçou cometer genocídio contra o povo iraniano e continua a usar essa ameaça”, escreveu nas redes sociais, reiterando o pedido de destituição do cargoDa parte dos republicanos não houve, inicialmente, muitos comentários às ameaças de Trump. Mas após o anúncio de cessar-fogo, muitos manifestaram satisfação.“Excelente notícia”, disse o senador republicano Rick Scott, da Florida.Mesmo o senador Lindsey Graham, considerado um dos mais veementes e agressivos defensores de uma linha dura contra o Irão na Câmara, afirmou ter esperança de que "possamos acabar com o reinado de terror do regime iraniano através da diplomacia".Da parte da União Europeia, Ursula von der Leyen saudou a decisão por considerar que implica a “necessária redução das tensões”., afirmou Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X, após o anúncio da madrugada desta quarta-feira.Já a chefe da diplomacia da União Europeia considerou hoje que este acordo de cessar-fogo “representa um recuo à beira do abismo” e “cria oportunidades”., reagiu Kaja Kallas, numa publicação na rede social X.A Alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança salientou que esta tréguavincando que o Estreito de Ormuz, atualmente bloqueado e crucial para o comércio mundial de petróleo, “deve voltar a estar aberto”.A Alemanha, por sua vez, espera que as negociações que começam na sexta-feira visem o “fim definitivo” da guerra.Ao reagir ao anúncio de Trump, Friedrich Merz agradeceu ao Paquistão o papel de mediação no acordo e considerou que o objetivo deve ser agora negociar um fim definitivo da guerra nos próximos dias.Na opinião do chanceler alemão, uma negociação diplomática irá servir a segurança da população civil iraniana e a estabilidade no Médio Oriente, além de contribuir para evitar "uma crise energética mundial".O estreito é uma passagem estratégica por onde transita, entre outros recursos, 20 por cento do petróleo mundial. Depois da campanha de bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, Teerão restringiu a passagem de navios mercantes pelo estreito.