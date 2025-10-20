Cessar-fogo em Gaza à beira do colapso

Uma delegação norte-americana que pode ser chefiada pelo vice-presidente JD Vance prepara-se para viajar para Israel numa tentativa de convencer o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a cumprir o que ficou assinado em Sharm el-Sheikh.



De regresso a Washington no domingo à noite, a bordo do Air Force One, Donald Trump garantiu aos jornalistas que o cessar-fogo continua em vigor e acusa o Hamas de estar demasiado nervoso.As agências internacionais de notícias e alguns órgãos de comunicação social israelitas têm relatado que, por causa dos ataques deste domingo, Israel suspendeu totalmente a entrada de ajuda humanitária em Gaza.



No entanto, a informação não foi confirmada ainda pelo governo de Israel.