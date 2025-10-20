Mundo
Guerra no Médio Oriente
Cessar-fogo em Gaza à beira do colapso
Os ataques trocados no domingo entre o Hamas e o exército israelita estão a desorientar as tréguas na Faixa de Gaza. Em declarações ao jornal britânico The Guardian, um alto funcionário egípcio diz que os países mediadores estão em contacto permanente com as duas partes para acalmar a situação e evitar a rutura das tréguas que duram há escassos dez dias.
Uma delegação norte-americana que pode ser chefiada pelo vice-presidente JD Vance prepara-se para viajar para Israel numa tentativa de convencer o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a cumprir o que ficou assinado em Sharm el-Sheikh.
De regresso a Washington no domingo à noite, a bordo do Air Force One, Donald Trump garantiu aos jornalistas que o cessar-fogo continua em vigor e acusa o Hamas de estar demasiado nervoso.As agências internacionais de notícias e alguns órgãos de comunicação social israelitas têm relatado que, por causa dos ataques deste domingo, Israel suspendeu totalmente a entrada de ajuda humanitária em Gaza.
No entanto, a informação não foi confirmada ainda pelo governo de Israel.
