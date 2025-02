Cessar-fogo em Gaza. Hamas liberta reféns entre os quais se encontra luso-israelita

À semelhança de outros momentos de troca de reféns, os militantes do Hamas levaram os reféns a um palco, rodeados por homens armados.



Os dois reféns libertados em Rafah são Tal Shoham e Avera Mengistu. Um destes homens estava em cativeiro há dez anos.



Os outros quatro reféns foram libertados de Nuseirat, no centro de Gaza, a meio da manhã. Entre eles está Omer Shem Tov, um luso-israelita de 22 anos.



Dos seis reféns, quatro foram raptados durante o ataque de 7 de outubro de 2023.



Do lado israelita está prevista a libertação de cerca de 600 prisioneiros palestinianos.



Esta é a sétima troca de reféns por prisioneiros desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 19 de janeiro.