Cessar-fogo em Gaza. Hamas libertou grupo de reféns que inclui luso-israelita

Em 2023, o homem de 54 anos requereu a nacionalidade portuguesa ao abrigo da legislação que permite a naturalização dos descendentes de judeus sefarditas.Depois do ataque do Hamas no dia 7 de outubro,na esperança de este refém poder ser libertado ao abrigo de um eventual acordo.Calderon foi raptado com dois dos filhos menores no ataque que o Hamas fez ao kibutz Nir Oz, onde foram assassinadas mais de cem pessoas.

Os filhos já tinham sido libertados em novembro de 2023.





Numa nota enviada às redações, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, escreveu que o "Governo português saúda a libertação de mais três reféns e, muito em especial, a do também nacional português Ofer Calderon".

"Que este possa ser mais um passo para a paz, enquanto os libertados e suas famílias vivem um novo tempo de esperança", referiu ainda o governante.



Este sábado saiu também em liberdade Yarden Bibas, de 35 anos. Bibas foi raptado com a mulher e os filhos, Shiri, Ariel e Kfir, do Kibbutz Nir Oz, mas foi separado deles durante o cativeiro.

De acordo com o Hamas, os filhos do casal foram mortos. Telavive não confirmou a informação sobre as suas mortes, mas disse estar "seriamente preocupado" com o seu destino"., que tinha sido capturado com a sua mulher Aviva do kibbutz Kfar Aza, igualmente libertada em novembro de 2023.Entretanto, autocarros com prisioneiros palestinianos libertados este sábado por Israel começaram a chegar a Ramallah, Cisjordânia. Entre os 183 palestinianos libertados estão 18 prisioneiros condenados a prisão perpétua.