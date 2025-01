Cessar-fogo em Gaza. Israel e Hamas chegaram a acordo

Foto: Bashar Taleb - AFP

Após longos meses de avanços e recuos, houve luz verde entre as partes. Nesta primeira fase do cessar-fogo, e durante seis semanas, vão ser libertados 33 reféns em troca da retirada parcial das tropas israelitas de algumas zonas da Faixa de Gaza. Vão ainda ser libertados presos palestianos que estão em Israel e está prevista a entrada de entrada de ajuda humnitária no território.