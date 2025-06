O presidente do Irão anunciou o fim da guerra de 12 dias com Israel e diz estar pronto para resolver as divergências com os Estados Unidos por causa do programa nuclear. Israel garante que por agora não vai voltar a atacar mas acrescenta que a campanha contra o Irão não terminou. Israel e Irão violaram o cessar-fogo logo nas primeiras horas mas a trégua anunciada pelo presidente dos Estados Unidos está em vigor.