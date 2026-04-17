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Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Cessar-fogo no Líbano. Hezbollah avisa estar "com o dedo no gatilho" em caso de violações

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Cessar-fogo no Líbano. Hezbollah avisa estar "com o dedo no gatilho" em caso de violações

Entrou em vigor um cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano. O Hezbollah libanês advertiu já que os combatentes estão "prontos para atacar" caso haja violação da trégua. O exército libanês denunciou ataques israelitas já depois de ter entrado em vigor. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir do conflito.

Ana Sofia Rodrigues, Inês Moreira Santos, Carlos Santos Neves - RTP /

Emissão da RTP Notícias

Florion Goga - Reuters

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Momento-Chave
RTP /

Presidente do Irão agradece ao Paquistão por "papel eficaz" no processo de mediação

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O presidente iraniano elogiou o papel do Paquistão nos esforços de mediação que ajudaram a garantir um cessar-fogo, de acordo com a agência de notícias estatal iraniana IRNA. 

Em conversações em Teerão com o chefe do exército do Paquistão, Masoud Pezeshkian, o líder iraniano elogiou-o, bem como ao primeiro-ministro do Paquistão, pelo "papel eficaz" no processo de mediação e por ajudar a facilitar o cessar-fogo.

Agradeceu ainda ao Paquistão por ter recebido a delegação iraniana durante as negociações em Islamabade, acrescentando que o Irão "não busca instabilidade na região" e deseja expandir as relações amistosas com os países vizinhos.
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RTP /

Kremlin saúda cessar-fogo entre Israel e Líbano apoiado pelos EUA

O Kremlin afirmou esta sexta-feira que acolhe com satisfação o cessar-fogo entre Israel e o Líbano, apoiado pelos EUA, e espera que ajude a evitar a repetição de confrontos militares.

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"Saudamos esta decisão e esperamos que, dentro do prazo estabelecido, seja possível chegar a acordos que impeçam a repetição de confrontos armados", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas.
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RTP /

Comissão Europeia prepara-se para eventuais falhas para a aviação mas diz que não há escassez de combustíveis

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A Comissão Europeia garantiu hoje que não existe escassez de combustíveis na União Europeia, apesar das perturbações no abastecimento criadas pela guerra do Irão. Mas garantiu estar a preparar-se para possíveis falhas no combustível para aviação.

"O grupo de coordenação do petróleo reuniu-se ontem [quinta-feira] e concluiu que, neste momento, não existe escassez de combustível na UE", disse a porta-voz do executivo comunitário para a área da Energia, Anna-Kaisa Itkonen.

"A razão dessa preocupação é que as nossas refinarias cobrem cerca de 70% do consumo da UE, sendo o restante dependente de importações e, se a situação [de bloqueio] no Estreito de Ormuz persistir, a UE estará preparada para lançar uma possível ação coordenada no que diz respeito ao combustível de aviação", explicou a responsável, falando na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas.

Bruxelas diz estar "plenamente ciente de que o mercado de combustível de aviação está sob pressão e a ser monitorizado de perto" e lembrou que "a UE mantém reservas de emergência em conformidade com a legislação europeia e [que] estas podem ser libertadas se o mercado assim o exigir".

c/Lusa
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Momento-Chave
RTP /

Presidente do Líbano considera cruciais as negociações diretas com Israel

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RTP /

Enviado dos EUA à Síria defende autocracia como único modelo viável na região

O enviado especial dos Estados Unidos (EUA) à Síria e embaixador norte-americano na Turquia, Tom Barrack, defendeu hoje que as autocracias são os únicos modelos políticos viáveis na região do Médio Oriente.

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"Vão criticar-me por dizer isto porque é antidemocrático, mas os únicos que têm funcionado, os únicos, são os regimes com liderança poderosa: ou uma monarquia benevolente ou uma república monárquica", disse, durante um fórum diplomático em Antália, na Turquia.

Para Barrack, o movimento de protesto e tentativa de revolução democrática naquela zona do globo, no início da década passada, "evaporou-se".

"Tudo o resto, aquela Primavera Árabe, desvaneceu-se e evaporou-se e os países que se vestiram com esse disfarce de democracia falharam", continuou, acrescentando que aquela parte do mundo "só respeita uma coisa: o poder. Porque, sem poder, é-se apanhado desprevenido e a Síria é um excelente exemplo disso".

O embaixador dos EUA em Ancara elogiou o presidente sírio, Ahmed al-Shara, que, no final de 2014, liderou a ofensiva final do grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que fez `cair` o então presidente, Bashar al-Assad, acabando com meio século de controlo do país pela sua família.´

c/Lusa
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RTP /

Índia convidada por Reino Unido e França para participar na iniciativa de Ormuz

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A Índia anunciou ter sido convidada pelo Reino Unido e pela França a juntar-se à iniciativa conjunta para restabelecer a segurança da navegação no Estreito de Ormuz. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em plena intensificação dos esforços internacionais para restabelecer a segurança da navegação nesta via navegável estratégica.

O estreito é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, responsável por 20 por cento do fornecimento global de petróleo.
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Momento-Chave
RTP /

Irão rejeita qualquer cessar-fogo temporário

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O vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros afirma que Teerão rejeita qualquer cessar-fogo temporário e que quer alcançar um fim definitivo da guerra em toda a região.

Em declarações à imprensa, à margem do Fórum de Diplomacia de Antalya, Saeed Khatibzadeh afirmou que qualquer cessar-fogo deve incluir todas as zonas de conflito "do Líbano ao Mar Vermelho", descrevendo-o como uma "linha vermelha" para o Irão.

“Não aceitaremos nenhum cessar-fogo temporário”, disse o vice-ministro, acrescentando que o ciclo de conflito “deve terminar aqui, de uma vez por todas”.

Sobre o Estreito de Ormuz, afirmou que a hidrovia permaneceu historicamente aberta, observando que, embora esteja localizada dentro das águas territoriais do Irão, é acessível há muito tempo.

Khatibzadeh acusou ainda os Estados Unidos e Israel de provocarem instabilidade na região, afirmando que as suas ações afetaram negativamente o comércio global e a economia em geral.
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Momento-Chave
RTP /

Preços do petróleo caem entre esperanças de desescalada no Médio Oriente

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Os preços do petróleo caíram na sexta-feira, após uma forte subida na quinta-feira, com o otimismo em relação a uma desescalada do conflito no Médio Oriente a superar as preocupações com as interrupções no fornecimento causadas pelo bloqueio do Estreito de Ormuz antes do fim de semana.
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Momento-Chave
RTP /

Pelo menos 13 mortos em ataques a tiro pouco antes da entrada em vigor do cessar-fogo

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Pelo menos 13 pessoas morreram em ataques israelitas a tiro minutos antes de o cessar-fogo entrar em vigor na noite de quinta-feira, informou esta sexta-feira à AFP um funcionário da prefeitura do sul do Líbano.
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RTP /

Negociações entre Síria e Israel "não chegaram a um impasse"

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Em entrevista à emissora estatal turca Anadolu, o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, afirmou que as negociações entre a Síria e Israel "não chegaram a um impasse", mas enfrentam "grandes dificuldades" devido ao que descreveu como a insistência israelita em permanecer em território sírio.

Sharaa enfatizou que a Síria estava "empenhada em chegar a um acordo de segurança que preserve a estabilidade regional".
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RTP /

Pequim espera que cessar-fogo seja mantido “com responsabilidade”

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A China instou as partes envolvidas no conflito no Médio Oriente a manterem, “com uma atitude responsável”, o cessar-fogo e as negociações, após o acordo para suspender as hostilidades entre Israel e o Líbano. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun afirmou em conferência de imprensa que Pequim “acolhe com satisfação todos os esforços que contribuam para um cessar-fogo e para o fim das hostilidades”.
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Momento-Chave
RTP /

Turquia, Paquistão, Egito e Arábia Saudita vão discutir formas de pôr fim à guerra com Irão

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Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Paquistão, Egipto e Arábia Saudita vão reunir-se à margem de um fórum diplomático na província de Antalya, no sul da Turquia, esta sexta-feira, para discutir questões regionais, incluindo a guerra com o Irão, disse uma fonte diplomática turca.

"Espera-se que a reunião inclua discussões sobre o desenvolvimento de soluções regionais para questões regionais, particularmente a guerra entre os EUA, Israel e o Irão, dentro da estrutura de uma abordagem de responsabilidade regional", disse a fonte.

Os ministros dos quatro países realizaram duas reuniões no âmbito dos esforços para intermediar o fim da guerra com o Irão. A Turquia, vizinha do Irão, tem mantido contacto próximo com os EUA, o Irão e o Paquistão, que funciona como mediador.
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RTP /

Petroleiro com pavilhão de Hong Kong passa em Ormuz

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Um petroleiro com pavilhão de Hong Kong cruzou hoje o estreito de Ormuz, apesar do anúncio do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, de que aquela importante passagem marítima estava bloqueada.
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RTP /

Autoridades libaneses a trabalhar para reabrir ponte importante destruída em ataque israelita

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O exército libanês afirmou estar a trabalhar para "reabrir totalmente" a ponte Qasmiyeh-Tiro sobre o rio Litani, no sul do Líbano, que foi danificada em ataques israelitas na quinta-feira.

Em um comunicado divulgado esta sexta-feira de manhã, o exército afirmou: “Uma unidade especializada do exército está a trabalhar para reabrir completamente a ponte Qasmiyeh-Tiro, em cooperação com os conselhos locais e organizações comunitárias, após um ataque israelita em 16 de abril de 2026; uma das unidades militares já está posicionada nas proximidades da ponte".
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RTP Antena 1 /

Leão XIV e Donald Trump. Do elogio à tirania

Há uma semelhança entre Leão XIV e Donald Trump - a nacionalidade. Mas apenas isso, pois o confronto verbal entre estas duas personalidades está a escalar.

Foto edição RTP c/ Reuters

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O rastilho, para Trump, foi a condenação do Papa da linguagem belicista e ameaçadora usada por vários líderes internacionais.

As primeiras insinuações surgiram quando Leão XIV quando se pronunciou contra os nacionalismos, fecho de fronteiras e o levantar de muros e o ódio protagonizado pela campanha “América Primeiro”.
Miguel Soares - RTP Antena 1

Mas é a guerra no Irão que o Papa diz não ser aceitável, principalmente por razões morais. Trump reage e fala num Leão XIV “fraco com o crime”, com o líder católico a falar em tiranos que promovem guerra e divisão.

Uma agenda católica de esquerda, diz Trump, comparando-se ele mesmo a Cristo nas redes sociais.
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Momento-Chave
RTP /

Hezbollah libanês ameaça estar "com o dedo no gatilho" em caso de violações israelitas

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O Hezbollah libanês afirmou na sexta-feira que os combatentes estão "prontos para atacar" caso Israel viole o cessar-fogo de dez dias que entrou em vigor durante a noite.

Em comunicado, o movimento pró-Irão afirmou ter realizado "2.184 operações militares" contra Israel e o exército israelita em território libanês durante os 45 dias de guerra.

"Os combatentes vão manter o dedo no gatilho porque temem a traição do inimigo", acrescentou o comunicado.
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Momento-Chave
RTP /

Primeiro-ministro paquistanês saúda cessar-fogo

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O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, saudou o cessar-fogo no Líbano , que atribuiu aos "esforços diplomáticos audaciosos e sagazes liderados pelo presidente Donald Trump".

Numa publicação no X, Sharif expressou a esperança de que o cessar-fogo “abra caminho para uma paz duradoura".

"O Paquistão reafirma o apoio inabalável à soberania e à integridade territorial do Líbano e continuará a apoiar todos os esforços voltados para uma paz duradoura na região”.
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Momento-Chave
RTP /

Milhares de pessoas celebram cessar-fogo no Líbano e regressam a casa

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Pessoas deslocadas pela guerra, principalmente no sul do Líbano, começaram a regressar a casa, desafiando as ordens do Governo libanês e do exército israelita para adiarem o regresso.

Fotos: EPA 
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Momento-Chave
RTP /

Macron afirma que cessar-fogo entre Líbano e Israel "pode já estar comprometido"

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O presidente francês admitiu, esta manhã, estar preocupado com o facto de o cessar-fogo anunciado pelo Líbano e Israel "já poder estar a ser prejudicado pela continuidade das operações militares".

“Apelo pela segurança das populações civis em ambos os lados da fronteira entre o Líbano e Israel. O Hezbollah deve renunciar às suas armas. Israel deve respeitar a soberania libanesa e pôr fim à guerra”, disse Emmanuel Macron numa publicação no X.


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Teerão celebra trégua
RTP /

Regime reclama retirada das forças israelitas de território libanês

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O Irão saúda o cessar-fogo entre o Líbano e Israel, assegurando que faz parte da trégua celebrada com os Estados Unidos na semana passada.

O porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Ismail Bagaei, recebeu "com satisfação" o anúncio do cessar-fogo de dez dias, que entrou em vigor na quinta-feira à noite.

"Desde o início das conversações com diversas partes regionais e internacionais, incluindo as negociações de Islamabad, a República Islâmica do Irão tem sublinhado constantemente a necessidade imperiosa de um cessar-fogo simultâneo em toda a região, incluindo o Líbano", afirmou.

"Após as conversações de Islamabade, o Irão perseguiu este objetivo com a máxima seriedade", acrescentou o porta-voz, nos termos de um comunicado divulgado pela televisão iraniana Press TV.
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Cristina Sambado - RTP /

Rangel no Líbano para anunciar apoio à educação de crianças deslocadas

O ministro português dos Negócios Estrangeiros reúne-se esta sexta-feira com o homólogo libanês, Youssef Raggi, em Beirute, para expressar solidariedade com o Líbano e anunciar apoio financeiro à educação de crianças deslocadas.

Lusa

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Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citada pela agência Lusa, adiantou que a visita de Paulo Rangel estava a ser preparada há vários dias, coincidindo agora com o início do cessar-fogo entre Líbano e Israel.

Durante o encontro com o chefe da diplomacia libanesa, o governante português irá anunciar um apoio financeiro de 150 mil euros, no âmbito da UNESCO, destinado a apoiar a educação de dezenas de milhares de crianças afetadas pelo conflito, que já fez mais de um milhão de deslocados no Líbano.

O ministro já tinha anunciado, no mês passado, que Portugal faria uma contribuição extraordinária à UNESCO para apoiar a educação no país em guerra.

Reafirmar a “completa solidariedade” com o Líbano e expressar condolências pelas centenas de vítimas civis são outros objetivos da visita de Rangel ao país do Médio Oriente.

O ministro também deverá apelar ao “respeito integral” do cessar-fogo.
Cessar-fogo de dez dias 

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que o homólogo libanês, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acordaram um cessar-fogo de dez dias, em vigor a partir das 22h00 de quinta-feira (hora de Lisboa), e que o entendimento vincula o grupo xiita pró-iraniano Hezbollah.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros saudou a trégua, instando as partes a respeitar o acordo e a soberania e integridade territorial do país, sob ataques de Israel há um mês e meio.

A atual escalada entre Israel e o Líbano começou a 2 de março, dois dias depois do início dos ataques de Israel e EUA contra o Irão.

O Hezbollah lançou rockets contra o norte de Israel, rompendo uma trégua anterior e levando este país a responder imediatamente com ataques aéreos contra o território libanês, incluindo Beirute.

Sobre o conflito, o Governo português tem condenado reiteradamente os ataques do Hezbollah e os de Israel, apelando a uma total cessação das hostilidades, que considera benéfica para a população do Líbano, mas também para o processo de cessar-fogo da guerra envolvendo o Irão e que corre sob a mediação do Paquistão.O ministro português já tinha visitado Beirute em 12 de fevereiro do ano passado, tendo sido então o primeiro chefe de diplomacia a reunir-se com o novo primeiro-ministro, Nawaf Salam, e o novo ministro dos Negócios Estrangeiros naquela altura.

Rangel tem mantido contactos regulares com o homólogo libanês – o último encontro dos dois ocorreu em Barcelona em novembro passado.

Segundo a agência das Nações Unidas para as migrações (OIM), mais de um milhão de pessoas foram deslocadas por este conflito, com mais de 141 mil atualmente alojadas em mais de 700 centros coletivos em todo o país.

O custo humano "tem sido devastador", com mais de duas mil mortes, ataques a instalações e profissionais de saúde e a destruição de estradas, pontes, casas e outras infraestruturas críticas, de acordo com a OIM.

c/ Lusa

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Momento-Chave
Ponto de situação
RTP /

Guterres “saúda papel dos Estados Unidos”

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  • Com o cessar-fogo entre israelitas e libaneses já em vigor, o secretário-geral das Nações Unidas veio apelar a “todas as partes” para que observem a trégua de moo integral. “O secretário-geral saúda o anúncio de um cessar-fogo de dez dias entre Israel e o Líbano e elogia o papel dos Estados Unidos na sua facilitação”, afirmou em comunicado o porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric. A ONU manifesta a expectativa de que a suspensão dos bombardeamentos “abra caminho a negociações”;


  • O cessar-fogo entrou em vigor à meia-noite no Líbano, 22h00 em Lisboa. O exército libanês alertou, ainda assim, os deslocados do sul do Líbano, território mais fustigado pelos bombardeamentos israelitas contra posições do Hezbollah, para os riscos de regressarem às suas casas. Isto por causa de ataques intermitentes reportados já após o início da trégua;


  • A Agência Nacional de Notícias do Líbano noticiou bombardeamentos israelitas nas localidades de Khiam e Dibbine menos de uma hora após a entrada em vigor do cessar-fogo. As Forças de Defesa de Israel garantem estar a investigar relatos de bombardeamentos e disparos de artilharia no sul do Líbano;


  • O Hezbollah continuou a disparar rockets contra cidades e comunidades do norte de Israel até ao início da trégua;


  • Segundo o Departamento de Estado norte-americano, o acordo proíbe Israel de levar a cabo ações militares ofensivas no Líbano. Contudo, o Estado hebraico reserva-se o direito de se defender “a qualquer momento contra ataques planeados, iminentes ou em curso”;


  • O Hezbollah, movimento xiita libanês conotado com o regime iraniano, avisa que quaisquer ataques das Forças de Defesa de Israel terão resposta. O movimento pediu também cautela face ao que descreveu como hábito histórico israelita de “quebrar pactos”;


  • O acordo foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse ter conversado com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o presidente libanês, Joseph Aoun, convidando ainda ambos para “conversas significativas” na Casa Branca;


  • O conflito entre Israel e o Hezbollah matou mais de 2.100 libaneses e deslocou mais de 2,1 milhões;


  • Benjamin Netanyahu referiu-se ao cessar-fogo como uma oportunidade “histórica” para a paz, embora se tenha recusado a retirar suas tropas do sul do Líbano durante a trégua: “Permaneceremos no Líbano numa zona de segurança ampliada. É onde estamos e não sairemos”;


  • O porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghaei, saudou também o cessar-fogo, enfatizando que este fazia parte do acordo original entre Irão e Estados Unidos, mediado pelo Paquistão.
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Negociações entre EUA e Irão podem ser retomadas no fim de semana

A diplomacia de Donald Trump acelera e o próximo destino pode ser o Irão.

Foto: Graeme Sloan - EPA

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O presidente norte-americano admite retomar as negociações com Teerão já este fim de semana e mostra-se otimista.

Trump acredita que é possível chegar a um "bom acordo", desde que o regime iraniano renuncie, definitivamente, ao desenvolvimento de armas nucleares.
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Netanyahu aceita trégua de Trump mas exige fim do Hezbollah

Benjamin Netanyahu confirmou o cessar-fogo de dez dias anunciado pelo presidente americano Donald Trump, mas deixou um aviso: a trégua só terá sucesso se o Hezbollah for desmantelado.

Foto: Ronen Zvulun - Reuters

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Apesar da exigência, o primeiro-ministro israelita admite que Israel e Líbano têm agora uma oportunidade única para alcançar um acordo histórico.
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Turquia acusa Israel de desestabilizar o Médio Oriente

Recep Tayyip Erdogan endurece o tom e coloca Israel no centro da instabilidade regional.

Foto: Necati Savas - EPA

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O presidente turco acusa o Governo de Netanyahu de ser o maior obstáculo à paz "não apenas para a Palestina, mas para o próprio povo israelita". Erdogan foi mais longe e lembrou o rasto de morte deixado pelas operações militares no Irão, na Palestina e no Líbano.
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RTP /

Guerra com o Irão já custou 28 mil milhões de dólares aos EUA

Até ao cessar fogo que começou na semana passada, a guerra com o Irão já custou aos norte-americanos 28 mil milhões de dólares. São cerca de 24 mil milhões de euros.

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De acordo com as contas da NBC, estes 28 mil milhões de dólares dariam para financiar creche gratuita para dois milhões de crianças, pagar um seguro de saúde para três milhões de pessoas, entre outros apoios.
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Estados Unidos ameaçam Teerão com retomar da guerra

Os Estados Unidos estão prontos a retomar a guerra com o Irão se não houver acordo sobre as exigências feitas pela Casa Branca. O secretário da Defesa avisou que o actual bloqueio do Estreito de Ormuz é aplicável a todos os navios de portos iranianos e vai manter-se o tempo que for necessário.

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RTP /

Trump anunciou cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano

Concordaram em iniciar um cessar-fogo de 10 dias às 22 horas, embora não tenha especificado qual dia começaria.

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