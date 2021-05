Ceuta. Autoridades procuram famílias de menores

Foto: EPA

As autoridades tentam procurar as famílias dos menores para as poderem devolver a Marrocos, mas enquanto isso não acontece estas crianças permanecem em centros de acolhimento temporários.



Há ainda nas rua de Ceuta muitos migrantes que conseguiram escapar ao controlo policial.