Ceuta estima que 60.000 migrantes tenham entrado no enclave nos últimos dias

A estimativa avançada esta sexta-feira pelas autoridades de Ceuta ultrapassa largamente o número registado na anterior crise migratória neste enclave, em maio de 2021, quando se calculou que mais de 10.000 migrantes teriam contornado os controlos fronteiriços.



O número de entradas agora estimado representa praticamente 70 por cento na população do enclave, onde estão recenseadas cerca de 83.600 pessoas.





Em conferência de imprensa em Ceuta esta sexta-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o que aconteceu ontem em Ceuta foi "um ataque, uma violação da integridade territorial de Espanha".



"Estamos a acelerar o repatriamento dos migrantes que entraram em Ceuta de forma irregular desde ontem", avançou.





"O Governo de Espanha está do lado de Ceuta. E compreendemos a emoção e a angústia que têm vivido nas últimas horas, em particular desde hoje", declarou o primeiro-ministro.

O líder espanhol afirmou ainda que a crise migratória em curso em Ceuta está relacionada com uma interpretação desonesta "por parte das máfias" de uma recente decisão judicial que se pronuncia sobre a repatriação dos migrantes que chegam por mar.



"O que se depreende das conversações que mantivemos com as autoridades marroquinas é uma interpretação tendenciosa que as máfias de traficantes de seres humanos fizeram de um acórdão do Supremo Tribunal" espanhol, explicou.



De acordo com esse acórdão, "não é possível repatriar para a fronteira as pessoas que tenham chegado a Espanha por via marítima", explicou Pedro Sánchez, acrescentando que "essa interpretação" se tinha "espalhado como fogo nas últimas horas".

Migrantes começam a regressar a Marrocos

Entretanto, o número de migrantes mortos ao tentarem entrar a nado no enclave subiu para 34.





Os migrantes avançaram para a fronteira desde o lado de Marrocos a nado, a pé ou saltando a vedação que existe entre os dois territórios. O dispositivo policial nos dois lados da fronteira não conseguiu travar a avalanche de pessoas.



Esta manhã continuavam a cruzar a fronteira "numerosas pessoas", segundo a agência Europa Press, e as ruas da cidade de Ceuta "amanheceram com centenas de jovens migrantes a dormir nas ruas enquanto continua a chegada irregular desde Marrocos", descreveu o jornal El País.





Centenas de migrantes que nas últimas horas chegaram a Ceuta começaram, entretanto, a seguir as indicações dos militares e a regressar a Marrocos.





"Milhares de marroquinos regressam ao seu país. A massa mudou de direção. Agora são milhares os que se avistam na praia marroquina a caminho da sua terra, enquanto os últimos que pretendiam entrar em Espanha estão a fazê-lo entre gritos, por água. São infinitamente mais os que saem do que os que entram agora. A situação parece normalizar-se na fronteira", escreveu o jornal El País.

França reforça fronteira

O ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, indicou que iria voltar a reunir-se com o seu homólogo espanhol esta sexta-feira e que previa um reforço dos controlos na fronteira.



"Já ontem (quinta-feira) à noite dei instruções para reforçar sem demora os controlos na fronteira espanhola", escreveu na rede social X. "Temos um controlo na fronteira franco-espanhola. Ele existe e, aliás, foi reforçado nos últimos meses".



"Temos uma força móvel presente permanentemente. É óbvio que tomaremos medidas se houver movimentos em direção ao território nacional. Em todo o caso, reforçaremos, evidentemente, o controlo na fronteira", prosseguiu.





Itália ameaçou, por sua vez, suspender o regime de fronteiras abertas internas da União Europeia.



"Estamos a reunir as autoridades competentes e, após estas reuniões, estamos preparados para agir, inclusive através de medidas excecionais", tais como "a suspensão do acordo de Schengen com Espanha", anunciou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou esta sexta-feira as imagens "inaceitáveis" vindas de Ceuta.



"É preciso pôr fim imediatamente às travessias perigosas. É preciso desmantelar as redes de traficantes de migrantes. E as expulsões devem ser rápidas, tal como previsto nas nossas regras", escreveu na rede social X.





c/ agências