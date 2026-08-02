Ceuta. Marrocos quebra o silêncio e admite 11 mortos do seu lado da fronteira

“A curta distância e a escassa profundidade de algumas zonas criaram a falsa sensação de segurança para aqueles que tentaram atravessar” a fronteira, adianta o Governo de Marrocos, que diz terem sido “40.000 pessoas” a tentar chegar ao enclave espanhol.





Outras 1.135 dirigiram-se para o enclave espanhol de Melilla, também no norte de África.

O Ministério do Interior em Rabat afirma que “Marrocos continua a ser um parceiro fiável e responsável, comprometendo-se a reforçar a cooperação e a coordenação internacionais no combate à migração irregular e ao tráfico de pessoas”.



Segundo as autoridades espanholas, pelo menos 50.000 pessoas atravessaram a fronteira e registaram-se pelo menos 72 mortos. De acordo com o presidente de Ceuta, há 88 cadáveres de migrantes na morgue daquele enclave espanhol.

Decisão do Supremo espanhol teve "interpretação errada"

É a primeira reação de Rabat à entrada massiva de pessoas em Ceuta dos últimos dias.O Ministério marroquino do Interior afirma ter registadoO país justifica ainda a entrada massiva de migrantes em Ceuta com ", que apontavam para a ilusão da possibilidade de acesso fácil e sem consequências legais ao espaço europeu".Neste ponto, o comunicado dos marroquinos faz mençãoSegundo essa decisão, anunciada a 8 de julho,