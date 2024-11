Chanceler alemão demite ministro das Finanças e parceiro de coligação

O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo, Steffen Hebestreit, depois de uma reunião na chancelaria em que os três partidos que formam a coligação "semáforo" - o Partido Social Democrata (SPD), os Verdes, e os Liberais - se sentaram para discutir a continuidade desta união.

De acordo com informações avançadas pelo jornal "Bild", Lindner propôs novas eleições durante esta reunião. Segundo o líder dos liberais, as conversações dos últimos dias em torno da aprovação do orçamento e às divergências económicas dos três partidos mostraram que não existe uma base comum suficiente.

O chanceler deverá falar aos jornalistas ainda hoje. Os grupos parlamentares do FDP e do SPD também vão reunir-se esta noite.