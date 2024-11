Chanceler alemão diz-se honrado por comentário de Elon Musk

"Isso enobrece-me", ironizou Scholz, numa entrevista concedida no domingo à emissora pública alemã ARD, na qual foi questionado sobre um comentário feito por Musk esta semana, no qual o magnata escreveu, em alemão: "Olaf ist ein Narr" ("Olaf é um bufão", numa tradução livre).

Apesar de sugestões de que Musk poderá ter um papel na futura administração do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, Scholz disse que o "bilionário da tecnologia não é um chefe de Estado, embora por vezes se tenha a impressão de que as empresas tecnológicas são maiores do que os Estados" e, por isso, não é algo a que tenha de reagir.

Christiane Hoffmann, porta-voz de Scholz, já se tinha pronunciado nesse sentido na sexta-feira, afirmando, numa conferência de imprensa regular, que "os empresários da Internet não são órgãos do Estado" e que, por isso, nem sequer "tomaram nota" da mensagem de Musk na Internet.

No discurso, Hoffmann reafirmou que o governo alemão considera ser "conveniente continuar a estar presente na X", uma ferramenta que utiliza de forma recorrente para dar conta da sua atividade.