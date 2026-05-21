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Chanceler alemão Merz propõe que a Ucrânia passe a ser membro associado da União Europeia
O chanceler alemão Friedrich Merz propõe que a Ucrânia ganhe um novo estatuto mais próximo da União Europeia, antes de estar concluída a adesão de Kiev, até porque o processo ainda vai demorar.
Numa carta dirigida aos líderes europeu Merz defende que a Ucrânia passe a ser um membro associado da União Europeia.
Contudo esta figura ainda não está criada dentro dos estatutos da União.
Oriana Barcelos - RTP Antena 1
A ideia é dar alguns benefícios da relação com o bloco europeu, tais como a participação em algumas reuniões do conselho, ter um comissario sem pasta e a eleição de membros para o Parlamento europeu, contudo sem direito a votar.