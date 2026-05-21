Chanceler alemão Merz propõe que a Ucrânia passe a ser membro associado da União Europeia

Numa carta dirigida aos líderes europeu Merz defende que a Ucrânia passe a ser um membro associado da União Europeia.





Contudo esta figura ainda não está criada dentro dos estatutos da União.

Oriana Barcelos - RTP Antena 1









A ideia é dar alguns benefícios da relação com o bloco europeu, tais como a participação em algumas reuniões do conselho, ter um comissario sem pasta e a eleição de membros para o Parlamento europeu, contudo sem direito a votar.





Dentro da proposta o chanceler alemão propõe ainda o alinhamento total da Ucrânia com a política externa e segurança comum, que inclui a cláusula de assistência mutua, o que pode garantir segurança ao país.