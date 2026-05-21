Chanceler alemão Merz propõe que a Ucrânia passe a ser membro associado da União Europeia

Chanceler alemão Merz propõe que a Ucrânia passe a ser membro associado da União Europeia

O chanceler alemão Friedrich Merz propõe que a Ucrânia ganhe um novo estatuto mais próximo da União Europeia, antes de estar concluída a adesão de Kiev, até porque o processo ainda vai demorar.

RTP Antena 1 /
Foto: Filip Singer - EPA

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Numa carta dirigida aos líderes europeu Merz defende que a Ucrânia passe a ser um membro associado da União Europeia.

Contudo esta figura ainda não está criada dentro dos estatutos da União.
Oriana Barcelos - RTP Antena 1


A ideia é dar alguns benefícios da relação com o bloco europeu, tais como a participação em algumas reuniões do conselho, ter um comissario sem pasta e a eleição de membros para o Parlamento europeu, contudo sem direito a votar.

Dentro da proposta o chanceler alemão propõe ainda o alinhamento total da Ucrânia com a política externa e segurança comum, que inclui a cláusula de assistência mutua, o que pode garantir segurança ao país.
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