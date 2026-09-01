Chanceler alemão pede que eleições regionais não sejam "campo de testes para cidadãos zangados"

"A Saxónia-Anhalt não pode ser um campo de testes para cidadãos zangados. Isso, no fim, é feito à custa do povo da Saxónia-Anhalt", disse Merz numa declaração à imprensa, ao lado do ministro-presidente desse estado alemão, Sven Schulze, durante uma visita à cidade de Quedlinburg.

Merz aludiu assim às hipóteses de vitória da AfD nas eleições de domingo, já que as sondagens sobre intenções de voto atribuem 40% dos votos ao partido de extrema-direita, muito à frente do partido de Schulze e Merz, a União Democrata-Cristã (CDU), com 23%.

A AfD poderá alcançar a maioria absoluta nas eleições de domingo, o que lhe permitiria formar aquele que seria o seu primeiro executivo regional.

Perante esta possibilidade, Merz e Schulze alertaram que também está em risco nas eleições de domingo o investimento das empresas na região.

"Se esta região já não for governável, e se, como é possível, uma força política populista de direita alcançar na próxima segunda-feira uma maioria absoluta, então os investidores internacionais pensarão três vezes antes de investir. Isto não é uma suposição", disse o chanceler, enquanto Schulze assentia.

"Isto é algo que Schulze e eu ouvimos regularmente", disse o chefe do governo alemão, que sublinhou que a economia e o desenvolvimento do estado federal também estão em causa nas eleições de domingo.

Schulze, por sua vez, afirmou que os investimentos milionários das empresas estão pendentes do resultado das eleições.

"Estamos atualmente a negociar com investidores que querem fazer investimentos milionários de três dígitos num parque industrial, mas que dizem muito claramente: `fazemos isso convosco, mas esperamos até 6 de setembro, porque queremos fazer convosco`", disse Schulze.

Merz visitou hoje o estado federal oriental de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, cujas eleições regionais terão lugar a 20 de setembro, e depois a Saxónia-Anhalt, para se encontrar com Schulze em Quedlinburg.

Em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, o chanceler mostrou o seu apoio ao candidato conservador, Daniel Peters, com quem contactou habitantes de Kühlungsborn, uma das cidades desta região costeira do nordeste da Alemanha.

Segundo a rede televisiva NTV, na sua reunião com a população deste município que não atinge os 10.000 habitantes, o chanceler ouviu assobios e vaias de desaprovação.

Uma sondagem sobre as intenções de voto realizada no início deste mês atribui 10% à CDU, atrás da AfD, que a sondagem coloca como favorita com 39%, seguida pelo Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD, 29%).

Também em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, onde o SPD governa em coligação com a formação da Esquerda - à qual as sondagens atribuem 11% - os Verdes recebem 5% das intenções de voto.

A 20 de setembro, a cidade-estado de Berlim também votará, e aí a Esquerda é vista nas sondagens como favorita (22%), à frente da CDU (18%), AfD (18%), dos Verdes (16%) e do SPD (12%).