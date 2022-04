Chanceler austríaco em Moscovo para construir "pontes de diálogo" com Putin

Ich werde morgen Vladimir #Putin in Moskau treffen. Wir sind militärisch neutral, hat aber eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die #Ukraine. Er muss aufhören! Es braucht humanitäre Korridore, einen Waffenstillstand & vollständige Aufklärung der Kriegsverbrechen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 10, 2022

Dois dias depois da visita à região de Kiev e do encontro com Volodymyr Zelensky, Karl Nehammer vai estar, esta segunda-feira, em Moscovo para reunir presencialmente com Vladimir Putin. Em declarações aos meios de comunicação social, o chanceler austríaco indicou que a iniciativa da reunião partiu dele e que informou as autoridades da União Europeia e o presidente da Ucrânia sobre este encontro., confirmou o chefe de Estado da Áustria no domingo, através do Twitter, acrescentando que o Governo austríaco é “militarmente neutro” mas que tem uma “posição clara sobre a agressão russa contra a Ucrânia., disse ainda Nehammer.

Segundo a agência noticiosa austríaca APA, o chanceler pretende construir “pontes de diálogo” com Putin e tentar “tudo para ficar mais perto da paz”.





Após regressar a Viena no domingo, Nehammer afirmou à comunicação social que, embora a Áustria seja um país neutro, não será moralmente neutro quando se encontrar com Putin, adiantou ainda a agência de notícias.



"Qualquer coisa que possa ser feita para ajudar o povo da Ucrânia e parar a guerra deve ser feito", disse. "É a ordem do dia para eu tentar de tudo".



Entretanto, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin confirmou também o encontro em Moscovo entre os dois líderes.