Chapo fala de possível visita de Marcelo a Moçambique em encontro com Geny Catamo

As declarações de Daniel Chapo foram realizadas durante um encontro, em Maputo, com o futebolista Geny Catamo, bicampeão pelo Sporting.

"Neste momento, [Geny Catamo] é uma referência. Eu estava a falar há sensivelmente três semanas com o Presidente Marcelo [Rebelo de Sousa], que, se tudo correr bem, vem cá para a comemoração dos 50 anos de independência [no dia 25 de junho]. Estávamos a falar disso, que o Geny é uma referência no Sporting", declarou Daniel Chapo, durante o encontro com o jogador moçambicano.

Segundo Daniel Chapo, o trabalho de Geny Catamo na seleção moçambicana e no Sporting é notável, merecendo o "carinho" dos moçambicanos.

"Geny é um jovem moçambicano que está a representar bem o país e merece carinho. Merece carinho não só pelo trabalho que tem feito pelo país na seleção, mas também no Sporting", acrescentou Daniel Chapo.

Para Geny Catamo, as palavras do chefe de Estado moçambicano são motivadoras, sobretudo para juventude moçambicana.

"É sempre bom voltar à minha terra, ao meu país (...), só quero agradecer ao povo moçambicano, aos mais de 30 milhões de habitantes (...). Sinto a força e energia que depositam em mim. Vou continuar a dar o meu máximo e também tentar ajudar a juventude nos esforços para alcançarem os seus sonhos", declarou o jogador do Sporting.

O moçambicano, que tem estado a chamar atenção de outros clubes europeus, chegou a Portugal em 2018, para jogar nos juniores do Amora, saído da Associação Black Bulls, de Moçambique, depois de uma passagem pelo Maxaquene.

Nascido na cidade moçambicana da Beira (centro), o primeiro destino de Geny Catamo era o FC Porto, mas o Sporting conseguiu um empréstimo junto do Amora, tendo posteriormente assinado um contrato com o jovem jogador em 2020.

O bicampeão nacional em título Sporting conquistou, na última semana, a Taça de Portugal em futebol pela 18.ª vez, ao vencer o Benfica por 3-1, após prolongamento, na final da 85.ª edição da prova, no Estádio Nacional, em Oeiras.