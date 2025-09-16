Charlie Kirk. Procuradoria pede pena capital para assassino acusado de homicídio

*em actualização*





A acusação formal dos procuradores do condado de Utah foi apresentada a Robinson através de um documento informativo. Um documento informativo é uma acusação formal apresentada por um procurador, enquanto uma acusação formal é uma acusação formal apresentada por um grande júri.







Por isso, Taylor Robinson deverá comparecer pela primeira vez em tribunal às 17h00 (hora do leste dos EUA) desta terça-feira, de acordo com o Ministério Público do Condado de Utah. A audição será realizada virtualmente.





Robinson irá ser informado das acusações e garantir que tem representação legal, de acordo com o procurador do condado, Jeff Gray. A audição será breve, acrescentou.



Os documentos de acusação não listam atualmente um advogado para Robinson.



O acusado terá direito depois a uma audiência preliminar, algum tempo após a sua primeira audiência, durante a qual o Estado deverá demonstrar a causa provável de que cometeu os crimes de que é acusado, de acordo com Gray.



"O objetivo da audiência preliminar não é determinar a culpa, mas simplesmente garantir ao tribunal que a acusação tem provas suficientes para prosseguir com o julgamento", explicou o procurador do condado.

O que se vai sabendo

Se o juiz encontrar causa provável e ligar o caso a julgamento, será realizada uma audiência de acusação, disse Gray. Nessa audiência, o juiz informará novamente Robinson sobre as acusações, e Robinson será obrigado a apresentar uma declaração de culpa para cada acusação.



Depois, finalmente, o julgamento começará, de acordo com Gray.





O procurador Jeffrey Gray tem mostrado relutância em partilhar com o público os detalhes da investigação sobre o homicídio de Charlie Kirk. Em conferência de imprensa explicou que a retenção é um esforço para garantir um julgamento justo.



“Compreendo o desejo do público de conhecer os factos. Os meus próprios familiares pressionaram-me para obter informações. Porque é que estamos relutantes em partilhar os detalhes da investigação em si e em comentar o caso? Porque quero garantir um julgamento justo e imparcial”, explicou o procurador do condado de Utah.



Gray justificou a decisão citando as proteções garantidas aos acusados ​​pela 5ª e 6ª emendas da Constituição.





"Enquanto advogados, normalmente gostamos de controlar esta informação para preservar um júri imparcial e um julgamento justo”, acrescentou, escusando-se a comentar a maior prontidão para pertilhar informações assumida pelo diretor do FBI, Kash Patel.







Contudo, Grey revelou que, no dia do tiroteio, Tyler Robinson enviou uma mensagem de texto ao colega de quarto para localizar um bilhete que tinha deixado, a informar que teve a "oportunidade de matar Charlie Kirk".



"No dia 10 de setembro de 2025, o colega de quarto recebeu uma mensagem de texto de Robinson, que dizia: 'Larga o que estás a fazer, olha para debaixo do meu teclado'. O colega de quarto olhou para debaixo do teclado e encontrou um bilhete que dizia: 'Tive a oportunidade de matar Charlie Kirk e vou aproveitá-la'. A polícia encontrou uma fotografia desse bilhete", contou Gray.



De acordo com Gray, após ler a mensagem de Robinson, o colega de quarto respondeu: "O quê? Estás a brincar, certo?".





Lendo os documentos de acusação contra o suspeito sobre as inscrições nas balas recuperadas, o procurador afirmou que foi disparado um tiro e que "foi encontrado ADN compatível com o arguido no gatilho", bem como noutras partes da espingarda e em vários estojos de cartucho.



A bala disparada contra Charlie Kirk levava a incrição "avisos proeminente WoW [o que] é isto?" estava gravada na bala disparada, revelou Gray.



"Lembras-te de como eu estava a gravar balas?", acrescentou o procurador, lendo mensagens que o suspeito enviou ao seu colega de quarto após o tiroteio. "Estas mensagens são basicamente um grande meme; se vir "avisos proeminentes, WoW" na Fox News, posso ter um AVC".



Outros quatro estojos não utilizados tinham também gravações. Jamie Cohen, professor no Queens College, da City University de Nova Iorque, e especialista em memes e cultura digital, disse à CNN, na semana passada, que parecem fazer referência aos videojogos e a uma música antifascista de Itália.







Perante a Comissão de Justiça do Senado, o diretor do FBI, Kash Patel, disse aos legisladores que o FBI está a entrevistar mais de 20 pessoas que participaram num chat online com Robinson.



De acordo com os documentos da acusação, o suspeito confessou, numa série de mensagens enviadas ao seu colega de quarto após o ataque.





A confirmar-se a suspeita de que pessoas próximas de Robinson sabiam do ataque e não alertaram as autoridades, aquelas poderão vir a ser consideradas cúmplices do assassínio.