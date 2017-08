Charlottesville: Carro atinge transeuntes após protesto supremacista

RTP 12 Ago, 2017, 20:43 / atualizado em 12 Ago, 2017, 21:31 | Mundo

Num vídeo amador, divulgado nas redes sociais, é visível um carro de cor cinzenta que bate de forma violenta na parte traseira de um outro veículo e que faz depois uma manobra em sentido inverso, contra as pessoas. Outras imagens publicadas na rede social mostram feridos deitados no chão.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 — Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) August 12, 2017

I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home. — Mike Signer (@MikeSigner) 12 de agosto de 2017

Marcha violenta

What is vital now is a swift restoration of law and order and the protection of innocent lives.#Charlottesville pic.twitter.com/DB22fgnu6L — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de agosto de 2017



c/ Lusa

Deste embate resultou pelo menos uma vítima mortal, segundo confirmou Mike Signer,de Charlottesville."Estou de coração partido com a vida que se perdeu aqui. Peço a todas as pessoas de boa vontade - vão para casa", exortou.Segundo responsáveis do estado de Virginia, há pelo menos 19 feridos a registar. Nas redes sociais foram disseminadas de imediato fotografias com a matrícula do veículo usado na agressão contra os transeuntes. O condutor já está sob custódia, confirmou a polícia local a váriosnorte-americanos.O incidente ocorreu cerca de duas horas após os confrontos violentos que envolveram apoiantes de um protesto supremacista branco, incluindo membros do antigo Ku Klux Klan, e pessoas que contestavam essa mesma manifestação, incluindo elementos do movimentoA marcha designada por "Unir a direita" juntou vários grupos de extrema-direita, que transportaram bandeiras confederadas, insígnias nazis e material como capacetes, escudos ou bastões.O protesto - ilegal - provocou vários feridos e levou mesmo o estado norte-americano de Virginia a declarar o estado de emergência, após os confrontos registados.Na origem da manifestação esteve a ordem de retirada da estátua de um militar confederado. O general Robert E. Lee foi oficial do exército de Virginia do Norte durante a Guerra Civil norte-americana. A remoção da estátua de Lee, edificada há quase 100 anos, tem sido alvo de uma batalha legal entre os críticos e defensores do monumento e foi motivo para uma outra manifestação supremacista no início de julho.As estátuas e bandeiras da Confederação norte-americana, associadas a ideais de racismo, foram abolidas de espaços públicos nos Estados Unidos após o massacre numa igreja de Charleston, na Carolina do Sul, em 2015.Depois de ter condenado os protestos através do Twitter, Donald Trump fez uma declaração em direto sobre os acontecimentos de Charlottesville e condenou "a intolerância e a violência, independentemente da sua origem" frisando ainda que "as feridas do nosso país devem ser curadas"."Condenamos, nos termos mais fortes possíveis, essa visão flagrante do ódio, da fanatismo e da violência", declarou o Presidente.