Chás e água salgada. Como a Coreia do Norte está a tentar combater a covid-19

Desde então, o país confirmou mais de dois milhões de casos de pessoas com sintomas de “febre”. Apesar de não informarem se estas pessoas estão positivas para a covid-19, estima-se que a Coreia do Norte esteja agora a lutar contra o primeiro surto confirmado da pandemia.



Esta sexta-feira, Pyongyang reportou mais 263.370 pessoas com sintomas de “febre” e mais duas mortes, elevando o número total de casos de “febre” para 2,24 milhões, incluindo 65 mortes, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA.



Com um sistema de saúde debilitado, sem testes, sem vacinas e sem medicamentos, os 25 milhões de habitantes estão mais suscetíveis à doença. Mas apesar do elevado número de casos, a Coreia do Norte tem insistido em recusar ofertas de ajuda internacional.



Em vez disso, Pyongyang está a apoiar-se na medicina tradicional para combater a pandemia. Para aqueles que não apresentam muitos sintomas, o jornal do partido do poder, Rodong Simnun, recomenda medicamentos caseiros, nomeadamente chá de gengibre ou de madressilva e uma bebida de folhas de salgueiro.



As bebidas quentes podem aliviar alguns sintomas da covid-19, como dor de garganta ou tosse, para além de ajudar na hidratação. O gengibre e a folha de salgueiro também aliviam a inflamação e a dor, mas nenhum deste é um tratamento para o vírus em si.



Alguns estudos sugerem que gargarejos e lavagens nasais com água salgada combatem os vírus que causam a gripe comum, mas existem poucas evidências de que os mesmos sejam eficazes contra o SARS-CoV-2.



Fora da medicina tradicional, a televisão estatal aconselha ainda os doentes a tomarem analgésicos como ibuprofeno, bem como a amoxicilina e outros antibióticos. O ibuprofeno, bem como o paracetamol, podem reduzir a temperatura e aliviar sintomas como dor de cabeça ou dor de garganta. Mas nenhum destes é recomendado para tratar a covid-19.

Apesar da Organização das Nações Unidas (ONU) alertar para as consequências “devastadoras” para os 25 milhões de habitantes e da Organização Mundial da Saúde (OMS) ter-se mostrado “profundamente preocupada com o risco de propagação descontrolada”, a Coreia do Norte disse esta sexta-feira que está a obter “bons resultados”.



“Bons resultados têm sido relatados de forma constante na guerra anti-epidémica”, disse a agência KCNA.



A Coreia do Norte afirma que o surto de covid-19 no país está a assumir uma "viragem favorável", mas as autoridades da Coreia do Sul alertam que é difícil tirar uma conclusão, uma vez que não está claro como a Coreia do Norte está a calcular o número de pacientes com “febre” e covid-19.



A Coreia do Sul e os Estados Unidos ofereceram-se para ajudar a Coreia do Norte a combater a pandemia, nomeadamente com o envio de profissionais de saúde e de vacinas, mas Pyongyang não aceitou até agora nenhuma destas ajudas.



