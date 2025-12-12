ChatGPT vai lançar "modo adulto" em 2026 com controlo de idade reforçado

O lançamento surge no seguimento da introdução de um novo sistema de deteção de idade, concebido para evitar situações extremas envolvendo utilizadores jovens e garantir que conteúdos sensíveis não chegam a quem não deve.



O objetivo central é distinguir adultos de menores, adaptando automaticamente a experiência do chatbot sempre que identifica que o utilizador tem menos de 18 anos.



Esta deteção será feita com base no comportamento durante a conversa, permitindo ao sistema ajustar respostas e bloquear conteúdos prejudiciais. Entre esses bloqueios estará todo o conteúdo sexual explícito, além de outros materiais considerados inseguros para adolescentes.



Ao mesmo tempo, para utilizadores que provem ser maiores de idade, a OpenAI introduzirá um modo exclusivo que permite o acesso a conteúdo erótico, segundo confirmou Sam Altman, CEO da organização. Apenas adultos verificados poderão ativar esta opção, que ficará totalmente fora do alcance de menores graças ao novo sistema de controlo de idade.



A experiência dedicada aos mais jovens incluirá mecanismos adicionais de proteção, como facilitar a intervenção de terceiros - como pais, tutores ou responsáveis - sempre que necessário para garantir a segurança de adolescentes em risco.



A OpenAI já iniciou testes do sistema em vários países e afirma que só avançará com o lançamento global quando o nível de precisão de identificação dos utilizadores for considerado suficientemente robusto.



Num cenário internacional em que governos discutem cada vez mais a proteção digital dos menores, a Austrália tornou-se esta semana no primeiro país a avançar para a exclusão de menores de 16 anos das redes sociais. Agora, a OpenAI procura acompanhar essa tendência, reforçando a segurança de quem navega no mundo da inteligência artificial.