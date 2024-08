Chef espanhol condenado a prisão perpétua por homicídio de médico colombiano na Tailândia

A justiça tailandesa anunciou esta quinta-feira que o espanhol Daniel Sancho foi condenado a prisão perpétua pelo assassinato do cirurgião colombiano Edwin Arrieta. O tribunal considerou-o culpado dos três crimes - assassinato premeditado, esquartejamento e ocultação do corpo. Daniel foi ainda considerado culpado por destruição do passaporte da vítima e condenado a compensar a família da vítima em 107 mil euros.