Chefe da diplomacia da China apela ao diálogo entre Afeganistão e Paquistão

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira à noite, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, afirmou que as diferenças entre Cabul e Islamabad só podem ser resolvidas através do diálogo.

Numa conversa telefónica com o chefe da diplomacia do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, Wang Yi alertou que o uso da força "só vai complicar a situação, intensificar as contradições e pôr em risco a paz e a estabilidade regional".

O ministro expressou esperança de que Afeganistão e Paquistão - que descreveu como "vizinhos inseparáveis" - mantenham a calma, ajam com moderação e iniciem conversações diretas "o mais rapidamente possível" para alcançar um cessar-fogo e resolver as disputas através de negociações.

Muttaqi agradeceu os esforços da China em mediar o conflito e afirmou que o Afeganistão deseja ser uma fonte de estabilidade na região, reiterando que o território afegão não será utilizado para atacar países vizinhos.

As declarações surgem numa altura de crescente tensão entre Cabul e Islamabad, que desde o final de fevereiro têm trocado bombardeamentos e ataques transfronteiriços, numa escalada que matou dezenas de civis e centenas de soldados, segundo várias fontes.

Durante a conversa, ambos os ministros trocaram também opiniões sobre a situação no Irão e a crise em evolução no Médio Oriente.

A chamada faz parte de uma série de contactos diplomáticos recentes de Wang Yi com líderes regionais, nos quais Pequim reiterou a disponibilidade para mediar tanto o conflito entre o Afeganistão e o Paquistão como a guerra no Irão, em linha com a sua mensagem de promoção do diálogo para reduzir as tensões regionais.

A China, com interesses energéticos e comerciais na região e dependente de rotas como o estreito de Ormuz para parte das importações de petróleo, alertou nos últimos dias para o risco de a instabilidade poder afetar a segurança regional e o comércio internacional.

Após meses de escaramuças, os dois países vizinhos enfrentam-se desde 26 de fevereiro, quando o Afeganistão lançou uma ofensiva fronteiriça em resposta a ataques aéreos paquistaneses.

Desde então, ocorrem regularmente confrontos nas zonas fronteiriças e bombardeamentos em Cabul que causaram a morte de mais de seis dezenas de civis no Afeganistão.

O conflito provocou 115 mil deslocados internos no Afeganistão, de acordo com o Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

O Paquistão, que tem armas nucleares, e o Afeganistão são vizinhos do Irão, alvo de uma ofensiva militar de grande escala lançada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel, que desencadeou uma nova guerra no Médio Oriente.