Chefe da diplomacia de Teerão encontra-se com líder saudita

Bin Salman "reafirmou a posição do Reino a favor do diálogo e do uso de meios diplomáticos como única forma de resolver disputas", informou Riade, na noite de terça-feira, na rede social X, onde publicou também uma fotografia do encontro.

Já o chefe da diplomacia do Irão "elogiou os esforços feitos" pelo príncipe herdeiro "para reforçar a segurança e a estabilidade na região" e expressou "gratidão ao Reino pela sua posição em condenar a agressão israelita".

O Irão, de maioria xiita, e a Arábia Saudita, de maioria sunita, há muito que se opõem em inúmeras questões no Médio Oriente, da Síria ao Iémen.

Os dois pesos pesados regionais chegaram a romper relações diplomáticas durante sete anos, antes de as restabelecerem em 2023, graças a uma aproximação mediada sob os auspícios da China, no âmbito de uma política de apaziguamento adotada nos últimos anos por Mohammed bin Salman, que lidera um vasto plano de reformas no reino.

Em junho, a Arábia Saudita condenou os ataques israelitas contra o Irão, considerando-os como "uma agressão" e "violações flagrantes" do direito internacional.

O país manifestou ainda "grande preocupação" após os ataques dos Estados Unidos (EUA) contra importantes instalações nucleares iranianas.

Também na terça-feira, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou ter recebido mensagens dos Estados Unidos para retomar as negociações sobre o programa nuclear iraniano.