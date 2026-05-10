Chefe da diplomacia dos EUA discutiu segurança com PM do Catar

Os dois governantes mencionaram "o apoio norte-americano à defesa do Catar e a importância de uma estreita coordenação para repelir ameaças e promover a estabilidade e segurança no Médio Oriente", referiu a diplomacia norte-americana num comunicado que não menciona expressamente a guerra com o Irão.

O primeiro-ministro do Catar, que é também ministro dos Negócios Estrangeiros deste Estado do Golfo, tinha-se reunido na sexta-feira em Washington com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

Este Estado do Golfo tem frequentemente servido de intermediário para os Estados Unidos no Médio Oriente, nomeadamente com o grupo extremista palestiniano Hamas quando se tratou de negociar um cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza.

Desde o início da guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão a 28 de fevereiro, este, como outros aliados de Washington na região, têm sido atingidos pelas represálias de Teerão.