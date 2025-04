Um dia depois do mortífero ataque na cidade de Sumy, que matou mais de 30 civis, Kaja Kallas afirmou esta manhã, no Luxemburgo, que é preciso uma mobilização internacional para levar Moscovo a acabar com estes bombardeamentos.





O conflito na Ucrânia é o principal tópico de agenda da reunião entre os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros, no Luxemburgo.