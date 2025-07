Chefe da diplomacia indiana encontra-se com Xi e elogia melhoria dos laços bilaterais

Numa publicação na rede social X, Jaishankar elogiou o papel de Xi e do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na melhoria das relações entre os dois países.

O encontro entre Xi e Jaishankar decorreu à margem da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), que teve início hoje na cidade de Tianjin, no nordeste da China, a cerca de 130 quilómetros de Pequim.

Na véspera, o chefe da diplomacia indiana já se tinha reunido com o homólogo chinês, Wang Yi, num esforço conjunto para aliviar as tensões bilaterais. Foi a primeira visita de um ministro indiano dos Negócios Estrangeiros à China desde o confronto no vale de Galwan, em 2020, que causou a morte de soldados de ambos os lados.

Durante a reunião, Wang defendeu o relançamento das relações com base na "boa vizinhança e confiança mútua", enquanto Jaishankar destacou os progressos alcançados na normalização dos laços no último ano e sublinhou a necessidade de evitar novas fricções fronteiriças e restrições comerciais.

O responsável indiano apelou ainda para a adoção, no seio da OCX, de uma política de "tolerância zero" em relação ao terrorismo.

A cimeira de Tianjin acontece semanas depois de uma reunião de ministros da Defesa da OCX, realizada em Qingdao, que terminou sem declaração conjunta, devido a divergências sobre questões de segurança, nomeadamente o combate ao terrorismo.

Na altura, a Índia recusou assinar o texto final, acusando veladamente o Paquistão - também membro da OCX - de usar o terrorismo transfronteiriço como instrumento político e de dar abrigo a grupos extremistas.